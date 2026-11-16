Sevgili Aslan, yılın en güçlü günlerinden birini yaşıyorsun! Dün burcunda Mars ve Jüpiter kavuştu ve bugün bu enerji seni ışıl ışıl parlatıyor. Cesaretin, şansın ve özgüvenin zirvede. Hayatında yeni bir sayfa açmak, büyük bir hedefe doğru adım atmak ya da kendini göstermek için gökyüzü sana sahneyi tamamen bırakıyor.

Ay ise gün boyu karşı burcun Kova'da, ilişkiler evinde ilerliyor. Sabah iletişim evindeki Venüs'le uyum kuran Ay, sözlerini tatlı ve etkileyici kılıyor. Akşama doğru Ay burcundaki Mars ve Jüpiter'in tam karşısından geçerken partnerin ya da bir iş ortağınla güçlü bir enerji alışverişi yaşayacaksın.

Kendi parıltın ile karşındakinin ihtiyaçları arasında güzel bir denge kurarsan akşam unutulmaz olacak. Aşkta bugün tutku ve cömertlik bir arada. Partnerli Aslan, sevdiğiyle birlikte büyük ve heyecan verici bir plan yapabilir; ona ne kadar değerli olduğunu söylemek için bugün harika bir gün. Sahneyi biraz da onunla paylaşırsan ilişkinizde yepyeni bir sıcaklık doğacak. Bekar Aslan ise bugün kimseyi kayıtsız bırakmayacak; karizman göz kamaştırıyor! Akşam bir davette ya da buluşmada kalbinin hızla atmasına neden olacak biriyle göz göze gelebilirsin.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…