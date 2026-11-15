Bugün senin gününden biri! Mars ve Jüpiter, sabah saatlerinde senin burcunda kavuşuyor ve kendine güvenin, enerjin, cesaretin bir üst seviyeye çıkıyor. Yeni bir başlangıç yapmak, uzun zamandır içinde taşıdığın bir hayali harekete geçirmek için pazartesi güne mükemmel bir güç veriyor.

Ay'ın ilişki evinde olması, çevrendeki insanların seni desteklediğini hissettiriyor. Sevgilin, eşin ya da iş ortağınla yapacağın bir konuşma, ortak adımlara kapı açabilir. Coşkunu başkalarını da kapsayacak şekilde paylaşırsan etkin iki katına çıkar.

Bekar Aslanlar, karizmasıyla kalabalıkta fark edilecek. Partneri olanlar, birlikte atılacak büyük bir adım ya da cömert bir jestle romantizmi canlandırabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…