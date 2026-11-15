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Aslan Burcu right-white
16 Kasım 2026, Günlük Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
15.11.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Aslan ve yükselen Aslan burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 16 Kasım Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 16 Kasım Pazartesi günü Aslan ve yükselen Aslan burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Bugün senin gününden biri! Mars ve Jüpiter, sabah saatlerinde senin burcunda kavuşuyor ve kendine güvenin, enerjin, cesaretin bir üst seviyeye çıkıyor. Yeni bir başlangıç yapmak, uzun zamandır içinde taşıdığın bir hayali harekete geçirmek için pazartesi güne mükemmel bir güç veriyor.

Ay'ın ilişki evinde olması, çevrendeki insanların seni desteklediğini hissettiriyor. Sevgilin, eşin ya da iş ortağınla yapacağın bir konuşma, ortak adımlara kapı açabilir. Coşkunu başkalarını da kapsayacak şekilde paylaşırsan etkin iki katına çıkar.

Bekar Aslanlar, karizmasıyla kalabalıkta fark edilecek. Partneri olanlar, birlikte atılacak büyük bir adım ya da cömert bir jestle romantizmi canlandırabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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