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Aslan Burcu right-white
13 Kasım 2026, Günlük Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
12.11.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Aslan ve yükselen Aslan burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 13 Kasım Cuma gününüz nasıl geçecek? 13 Kasım Cuma günü Aslan ve yükselen Aslan burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, burcunda Mars ve Jüpiter'in buluşmasına sadece birkaç gün kaldı ve bunu iliklerine kadar hissediyorsun! Enerjin yüksek, cesaretin yerinde. Ancak bugün Ay Oğlak'ta, iş ve sağlık evinde ilerliyor ve sana bu büyük enerjiyi düzenli adımlara dökmeni öneriyor.

Haftanın son iş gününde listedeki işleri tek tek bitirmek sana büyük bir rahatlık verecek. Öğleden sonra uzun vadeli bir planda küçük bir aksaklık çıkabilir; sakin kal, çözümü bulmakta zorlanmayacaksın. Akşam Merkür'ün yuva evinde düz harekete geçmesiyle ev ve aileyle ilgili bekleyen bir konu netleşiyor.

Gece Venüs de iletişim evinde düz harekete geçiyor. Bu, sözlerinin yeniden tatlılaştığı, mesajlarının kalplere dokunduğu bir dönemin başlangıcı. Partnerli Aslan, sevdiğine güzel bir mesajla hafta sonunu açabilir. Bekar Aslan ise yazışmayla başlayan bir tanışmanın tadını çıkaracak.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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