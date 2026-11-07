Sevgili Aslan, bu Pazar sahne ışıkları yerine sıcak bir ev ışığı seni bekliyor. Ay Akrep'te, yuva ve aile evinde dolaşıyor ve yarın sabah burada doğacak Yeni Ay ev hayatında taze bir başlangıcın sinyalini veriyor. Evini yeniden düzenlemek, ailenle uzun bir kahvaltı yapmak ya da bir aile büyüğünü ziyaret etmek sana çok iyi gelecek.

Sabah partnerinle küçük bir görüş ayrılığı yaşayabilirsin. İkiniz de haklı olabilirsiniz, bunu kabul etmek bugün en güçlü hamlen. Öğleden sonra aile içinde yapacağın içten bir sohbet, uzun zamandır içinde taşıdığın bir duyguyu hafifletebilir.

Burcundaki Mars ve Jüpiter enerjini yüksek tutmaya devam ediyor, ama bugün bu enerjiyi dışarıya değil, kendi köşene yönlendir. Partnerli Aslan, sevdiğiyle evde sıcak bir akşam geçirerek bağını güçlendirir. Bekar Aslan ise yuvaya dair hayallerini düşünmeli; nasıl bir hayat kurmak istediğini bilmek, doğru kişiyi bulmanın ilk adımı.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…