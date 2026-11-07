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Aslan Burcu right-white
8 Kasım 2026, Günlük Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
07.11.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Aslan ve yükselen Aslan burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 8 Kasım Pazar gününüz nasıl geçecek? 8 Kasım Pazar günü Aslan ve yükselen Aslan burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bu Pazar sahne ışıkları yerine sıcak bir ev ışığı seni bekliyor. Ay Akrep'te, yuva ve aile evinde dolaşıyor ve yarın sabah burada doğacak Yeni Ay ev hayatında taze bir başlangıcın sinyalini veriyor. Evini yeniden düzenlemek, ailenle uzun bir kahvaltı yapmak ya da bir aile büyüğünü ziyaret etmek sana çok iyi gelecek.

Sabah partnerinle küçük bir görüş ayrılığı yaşayabilirsin. İkiniz de haklı olabilirsiniz, bunu kabul etmek bugün en güçlü hamlen. Öğleden sonra aile içinde yapacağın içten bir sohbet, uzun zamandır içinde taşıdığın bir duyguyu hafifletebilir.

Burcundaki Mars ve Jüpiter enerjini yüksek tutmaya devam ediyor, ama bugün bu enerjiyi dışarıya değil, kendi köşene yönlendir. Partnerli Aslan, sevdiğiyle evde sıcak bir akşam geçirerek bağını güçlendirir. Bekar Aslan ise yuvaya dair hayallerini düşünmeli; nasıl bir hayat kurmak istediğini bilmek, doğru kişiyi bulmanın ilk adımı.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
Astroloji Editörü
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