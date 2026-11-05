Sevgili Aslan, burcunda yan yana yürüyen Mars ve Jüpiter seni bu sonbaharın yıldızı yapmaya devam ediyor. Bugün bu ışığı en çok sözlerinle yayıyorsun. Ay Terazi'de, iletişim evinde dolaşırken telefonun çalıyor, mesajlar geliyor ve herkes senin fikrini merak ediyor.

Sabah uzaklarla ilgili bir planda küçük bir aksilik çıkabilir; bir bilet, bir başvuru ya da bir rezervasyon tekrar kontrol gerektirebilir. Moralini bozma, öğleden sonra işler yoluna giriyor. Kardeşinle ya da eski bir arkadaşınla yapacağın kısa bir sohbet de günün en neşeli anlarından biri olacak.

Aşkta cömert ve sıcak bir enerji taşıyorsun. Partnerine yazacağın tatlı bir not ya da beklemediği bir anda yapacağın bir iltifat onu çok mutlu eder. Bekar Aslan, Cuma akşamı sosyal bir ortamda ilgi odağı olmaya hazır olmalı!

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…