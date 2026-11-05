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Aslan Burcu right-white
6 Kasım 2026, Günlük Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
05.11.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Aslan ve yükselen Aslan burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 6 Kasım Cuma gününüz nasıl geçecek? 6 Kasım Cuma günü Aslan ve yükselen Aslan burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, burcunda yan yana yürüyen Mars ve Jüpiter seni bu sonbaharın yıldızı yapmaya devam ediyor. Bugün bu ışığı en çok sözlerinle yayıyorsun. Ay Terazi'de, iletişim evinde dolaşırken telefonun çalıyor, mesajlar geliyor ve herkes senin fikrini merak ediyor.

Sabah uzaklarla ilgili bir planda küçük bir aksilik çıkabilir; bir bilet, bir başvuru ya da bir rezervasyon tekrar kontrol gerektirebilir. Moralini bozma, öğleden sonra işler yoluna giriyor. Kardeşinle ya da eski bir arkadaşınla yapacağın kısa bir sohbet de günün en neşeli anlarından biri olacak.

Aşkta cömert ve sıcak bir enerji taşıyorsun. Partnerine yazacağın tatlı bir not ya da beklemediği bir anda yapacağın bir iltifat onu çok mutlu eder. Bekar Aslan, Cuma akşamı sosyal bir ortamda ilgi odağı olmaya hazır olmalı!

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
Astroloji Editörü
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