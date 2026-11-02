Sevgili Aslan, güne gece yarısından sonra Ay'ın Jüpiter'le buluşması başlıyor ve birinci evinde özgüvenini, cömertliğini ve görünürlüğünü yükseltiyor. Ay öğle vakti Başak'a adım atarak ikinci evinde para ve değer konularını masaya koyuyor. Ay ve Uranüs'ün akşamki gerginliği on birinci evindeki arkadaşlık alanında ani bir haber getirebilir, tepkini ölçülü tut. Dokuzuncu evde görünür olan Satürn ve Neptün uzak planlarda sabır istiyor.

Maddi olarak dördüncü evin yükünü taşıyan Güneş ile geri hareketli Merkür konut gideriyle ilgili askıda kalmış bir kalemi geri getiriyor. Birinci evdeki Mars ve Jüpiter kazanç isteğini canlı tutuyor. Ay'ın Venüs'le şafağa doğru kurduğu uyumlu açı yakın çevreden gelen bir para konuşmasını yumuşatıyor. Öğleden sonra yapılacak harcamayı iki kez düşün.

Gelelim aşka. Üçüncü evin yükünü taşıyan geri hareketli Venüs yakın bir çevreden duyduğun eski bir cümleyi hatırlatıyor. Sabaha karşı süren uyumlu etki partnerine sıcak bir cümle kurmanı kolaylaştırır. Partnerli Aslan, kısa bir mesajla ilgisini gösterebilir. Bekar Aslan ise bir tanışıklıkta cömert davranırken sınırını da korumalı.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…