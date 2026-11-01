Sevgili Aslan, Ay gün boyu burcunda ilerlerken duygularını ve kendini anlatma isteğini yükseltiyor. Sabahın geç saatlerinde Ay ile Merkür arasında oluşan kare ev ve aile alanında eski bir gerginliği uyandırabilir, sözlerini tartarak seç. Dokuzuncu evin gündemini belirleyen Satürn ve Neptün uzak planlarda ve eğitimde sabır istiyor.

Maddi olarak dördüncü evde yer alan Güneş ve retro Merkür konut ve aile giderlerinde eski bir hesabı açıyor. Birinci eve düşen Mars ve Jüpiter özgüvenini ve cömertliğini yükseltiyor. Akşama doğru Ay ile Mars arasında oluşan kavuşum gösterişli bir harcamayı cazip kılabilir, büyük kararı bir gece beklet. On birinci evin gündemini belirleyen Uranüs arkadaş çevresinden gelen bir yatırım fikrini göz alıcı kılabilir.

Gelelim aşka. Üçüncü evde yer alan geri hareketli Venüs çevrenden gelen bir mesajı ya da eski bir konuşmayı akla getiriyor. İçindeki sıcaklık sevdiklerine kolayca akıyor, ama kibirli görünmemeye özen göster. Bekar Aslan ise bir arkadaş toplantısında dikkat çekici biriyle yakınlaşabilir. Partnerli Aslan, ortak bir plan kurarak bağı güçlendirir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…