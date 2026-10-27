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Aslan Burcu right-white
28 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
27.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Aslan ve yükselen Aslan burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 28 Ekim Çarşamba gününüz nasıl geçecek? 28 Ekim Çarşamba günü Aslan ve yükselen Aslan burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, Ay on birinci evinde, yani arkadaşlık ve hedefler alanında dolaşırken öğle vakti Uranüs'le buluşuyor ve bir grup ya da dijital ekip çalışmasında sürpriz bir gelişme getirebilir. Sabah Plüton'la kurulan üçgen, ortaklık konusunda güçlü bir pozisyon almana destek veriyor. Kendi görüşünü açıkça söyle ama dinlemeyi de ihmal etme.

Maddi olarak Satürn dokuzuncu evinde eğitim ve yurt dışı harcamalarında sabır istiyor; akşamki sekstil bu konudaki planını sağlamlaştırır. Mars ve Jüpiter burcunda olduğundan harcama isteği artabilir, ama gerçek ihtiyacı ayırt etmen kolay.

Peki ya aşk? Üçüncü evindeki geri hareketli Venüs, Chiron'la kurduğu karşıtlık yüzünden söylenmemiş bir cümlenin yakınlığı aksatmasına yol açabilir. Bir ilişkin varsa yazışmak yerine yüz yüze konuşmayı seç. Bekar Aslan ise bir arkadaş çevresinde tanışacağı biriyle göz teması kurarken ilgisini ölçülü tutmalı.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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