Sevgili Aslan, Ay on birinci evinde, yani arkadaşlık ve hedefler alanında dolaşırken öğle vakti Uranüs'le buluşuyor ve bir grup ya da dijital ekip çalışmasında sürpriz bir gelişme getirebilir. Sabah Plüton'la kurulan üçgen, ortaklık konusunda güçlü bir pozisyon almana destek veriyor. Kendi görüşünü açıkça söyle ama dinlemeyi de ihmal etme.

Maddi olarak Satürn dokuzuncu evinde eğitim ve yurt dışı harcamalarında sabır istiyor; akşamki sekstil bu konudaki planını sağlamlaştırır. Mars ve Jüpiter burcunda olduğundan harcama isteği artabilir, ama gerçek ihtiyacı ayırt etmen kolay.

Peki ya aşk? Üçüncü evindeki geri hareketli Venüs, Chiron'la kurduğu karşıtlık yüzünden söylenmemiş bir cümlenin yakınlığı aksatmasına yol açabilir. Bir ilişkin varsa yazışmak yerine yüz yüze konuşmayı seç. Bekar Aslan ise bir arkadaş çevresinde tanışacağı biriyle göz teması kurarken ilgisini ölçülü tutmalı.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…