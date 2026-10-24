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Aslan Burcu right-white
25 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
24.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Aslan ve yükselen Aslan burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 25 Ekim Pazar gününüz nasıl geçecek? 25 Ekim Pazar günü Aslan ve yükselen Aslan burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, Mars ve Jüpiter bugün senin burcunda üçgen kuran Ay'la buluşuyor; sabaha karşı ve gün batmadan önce kendini daha güçlü, daha şanslı ve kararlı hissetmen çok olası. Ay dokuzuncu evinden geçerken kafanı kurcalayan bir eğitim, kitap ya da seyahat planı şekillenmeye başlıyor. Geri giden Merkür ev konularını biraz yavaşlatsa da genel enerjin parlak.

Maddi olarak kendine yatırım yapmak için iyi bir gün: bir kurs, bir bakım ya da görünüşünle ilgili bir harcama keyif verecek. Yalnızca Jüpiter'in cömertliğine kapılıp ölçüyü kaçırma, tutarı baştan belirle.

Gelelim aşka. Venüs öğle saatinde Terazi'ye dönerken konuşma ve yazışma alanında geçmişten gelen bir cümleyi hatırlatıyor. Partnerine içinden geçeni açık bir cümleyle söylemek bağınızı güçlendirir. Bekar Aslan ise bu akşam yazışmalarında yüksek sesli bir esprinin yerine sıcak bir soruyu seçmeli.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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