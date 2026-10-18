Sevgili Aslan, Ay'ın öğle saatlerinde Plüton'la buluştuğu ilişkiler evinde bir ortaklık ya da yakın bir bağ hakkında dürüst bir konuşma kapıyı çalıyor; ev ve aile evindeki retro Venüs'le oluşan kare, bu konuşmanın aile beklentileriyle karışabileceğini söylüyor. Önce kendi ihtiyacını netleştirip sonra karşındakini dinlemek kırgınlığı önler.

Maddi olarak on birinci evdeki Uranüs ile Ay'ın öğleden sonraki üçgeni, arkadaş çevresinden gelecek bir işbirliği fikrini destekliyor. Ev için planladığın bir masrafı bir hafta bekletmek hesabını korur. Mutfak ya da fatura gibi ev harcamalarını bir listede görmek karar vermeyi kolaylaştırır.

Gelelim aşka. Sabahki Ay ve Neptün sekstili romantik hayallerini sevdiğinle paylaşmanı kolaylaştırıyor; ilişkin varsa evde geçireceğin sakin bir akşam yeterli. Bekar Aslan ise bir dostunun önerdiği tanışmaya açık olabilir, ilk buluşmayı fazla yüklememeli.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…