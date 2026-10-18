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Aslan Burcu right-white
19 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
18.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Aslan ve yükselen Aslan burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 19 Ekim Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 19 Ekim Pazartesi günü Aslan ve yükselen Aslan burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, Ay'ın öğle saatlerinde Plüton'la buluştuğu ilişkiler evinde bir ortaklık ya da yakın bir bağ hakkında dürüst bir konuşma kapıyı çalıyor; ev ve aile evindeki retro Venüs'le oluşan kare, bu konuşmanın aile beklentileriyle karışabileceğini söylüyor. Önce kendi ihtiyacını netleştirip sonra karşındakini dinlemek kırgınlığı önler.

Maddi olarak on birinci evdeki Uranüs ile Ay'ın öğleden sonraki üçgeni, arkadaş çevresinden gelecek bir işbirliği fikrini destekliyor. Ev için planladığın bir masrafı bir hafta bekletmek hesabını korur. Mutfak ya da fatura gibi ev harcamalarını bir listede görmek karar vermeyi kolaylaştırır.

Gelelim aşka. Sabahki Ay ve Neptün sekstili romantik hayallerini sevdiğinle paylaşmanı kolaylaştırıyor; ilişkin varsa evde geçireceğin sakin bir akşam yeterli. Bekar Aslan ise bir dostunun önerdiği tanışmaya açık olabilir, ilk buluşmayı fazla yüklememeli.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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