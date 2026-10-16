Sevgili Aslan, altıncı evinden geçen Ay hafta sonunda bile işlerin ve rutinin seni çağırmasına yol açıyor; öğlenin ardından Satürn karesi eğitim ya da uzun vadeli bir plan konusunda sabırsızlığını artırabilir. Hedefini küçük adımlara bölmek ve bugün yalnızca ilk adımı atmak bu gerilimi azaltır. Verimli çalışmak için kısa molalar planlamak da işine yarar.

Maddi olarak dördüncü evdeki Venüs retrosu ev ve aile kaynaklı bir gideri gündeme getiriyor. Onarım, aidat ya da mutfak masrafı için tek seferde karar vermek yerine fiyatları karşılaştırmak yerinde olur. Acil olmayan alımları gelecek haftaya bırakabilirsin.

Gelelim aşka. Venüs'ün Ay'dan aldığı sekstil evde sıcak bir bağ kurmana yardım ediyor; ilişkin varsa yemeği birlikte hazırlamak ya da evin bir köşesini yenilemek bağınızı güçlendirir. Bekar Aslan ise gün içinde uğrayacağı bir kafede ya da alışveriş yaptığı yerde dikkat çekici biriyle göz göze gelebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…