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Aslan Burcu right-white
17 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
16.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Aslan ve yükselen Aslan burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 17 Ekim Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 17 Ekim Cumartesi günü Aslan ve yükselen Aslan burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, altıncı evinden geçen Ay hafta sonunda bile işlerin ve rutinin seni çağırmasına yol açıyor; öğlenin ardından Satürn karesi eğitim ya da uzun vadeli bir plan konusunda sabırsızlığını artırabilir. Hedefini küçük adımlara bölmek ve bugün yalnızca ilk adımı atmak bu gerilimi azaltır. Verimli çalışmak için kısa molalar planlamak da işine yarar.

Maddi olarak dördüncü evdeki Venüs retrosu ev ve aile kaynaklı bir gideri gündeme getiriyor. Onarım, aidat ya da mutfak masrafı için tek seferde karar vermek yerine fiyatları karşılaştırmak yerinde olur. Acil olmayan alımları gelecek haftaya bırakabilirsin.

Gelelim aşka. Venüs'ün Ay'dan aldığı sekstil evde sıcak bir bağ kurmana yardım ediyor; ilişkin varsa yemeği birlikte hazırlamak ya da evin bir köşesini yenilemek bağınızı güçlendirir. Bekar Aslan ise gün içinde uğrayacağı bir kafede ya da alışveriş yaptığı yerde dikkat çekici biriyle göz göze gelebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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