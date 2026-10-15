Sevgili Aslan, burcundaki Mars'ın dokuzuncu evdeki Satürn'e verdiği üçgen öğle saatlerinde eğitim, yayın veya yurt dışıyla ilgili bir projede kararlılığını sağlam bir plana çeviriyor. Enerjin yüksek ama Satürn aceleyi sevmiyor; adımları sıraya koymak kazandırır. Ay'ın Oğlak'a geçişi günlük iş düzeninde yoğun bir tempo getirebilir. Ekibine yön verirken sabırlı olmak saygını artırır.

Maddi olarak Mars harcama isteğini artırsa da Satürn kalıcı bir bütçe kurmanı destekliyor. Bir kurs, sertifika ya da seyahat ödemesi için taksit planını sakince hesaplamak yerinde olur.

Gelelim aşka. Partnerinle birlikte uzun vadeli bir plan, örneğin bir tatil ya da ortak bir öğrenme projesi bağınızı sağlamlaştırır. Bekar Aslan ise spor ya da dans gibi hareketli bir ortamda tanışacağı kişiyle enerji uyumu yakalayabilir, ama gece yazışmalarında ileri gitmemeli.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…