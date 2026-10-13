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Aslan Burcu right-white
13 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
13.10.2026 - 12:12
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Aslan ve yükselen Aslan burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 13 Ekim Salı gününüz nasıl geçecek? 13 Ekim Salı günü Aslan ve yükselen Aslan burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, burcundaki Jüpiter Ay'la kare yaparken özgüvenin kontrolsüz bir iddiaya dönüşebilir; toplantıda kendini ön plana çıkarırken karşındakinin payını görmezden gelme. Mars'ın da burcunda olması enerjini yüksek tutuyor, bu enerjiyi bir projeyi bitirmeye yönlendirmek en iyisi. Ay'ın dördüncü evden geçmesi evden yürüttüğün işleri öne çıkarıyor; yeni kararları acele etmeden vermek gerekiyor.

Maddi olarak ev, aile ve emlak konuları bütçende yer kaplıyor. Tadilat ya da kira konusunda büyük bir adım atmadan önce iki teklif almak ve rakamları yazıya dökmek seni korur. Jüpiter büyük düşünmeni desteklese de bugün cömertliğin sınırını kendin çizmelisin.

Gelelim aşka. Dördüncü evdeki Venüs retrosu yarım kalmış bir kırgınlığı hatırlatabilir; ilişkin varsa suçlamadan konuşmak barışmanın en kısa yolu. Bekar Aslan ise eski bir ilişkideki kapanmamış konuyu sakin bir mesajla bitirebilir, yeni tanışmaları birkaç gün sonrasına bırakmak iyi olur.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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