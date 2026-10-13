Sevgili Aslan, burcundaki Jüpiter Ay'la kare yaparken özgüvenin kontrolsüz bir iddiaya dönüşebilir; toplantıda kendini ön plana çıkarırken karşındakinin payını görmezden gelme. Mars'ın da burcunda olması enerjini yüksek tutuyor, bu enerjiyi bir projeyi bitirmeye yönlendirmek en iyisi. Ay'ın dördüncü evden geçmesi evden yürüttüğün işleri öne çıkarıyor; yeni kararları acele etmeden vermek gerekiyor.

Maddi olarak ev, aile ve emlak konuları bütçende yer kaplıyor. Tadilat ya da kira konusunda büyük bir adım atmadan önce iki teklif almak ve rakamları yazıya dökmek seni korur. Jüpiter büyük düşünmeni desteklese de bugün cömertliğin sınırını kendin çizmelisin.

Gelelim aşka. Dördüncü evdeki Venüs retrosu yarım kalmış bir kırgınlığı hatırlatabilir; ilişkin varsa suçlamadan konuşmak barışmanın en kısa yolu. Bekar Aslan ise eski bir ilişkideki kapanmamış konuyu sakin bir mesajla bitirebilir, yeni tanışmaları birkaç gün sonrasına bırakmak iyi olur.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…