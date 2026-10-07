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Aslan Burcu right-white
8 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
07.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Aslan ve yükselen Aslan burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 8 Ekim Perşembe gününüz nasıl geçecek? 8 Ekim Perşembe günü Aslan ve yükselen Aslan burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, burcunda duran Mars sana bugün de güçlü bir iş temposu veriyor, ama bu tempoyu doğru yere harcamak gerekiyor. Ay'ın Başak'taki sessiz gezintisi yeni bir proje başlatmak için değil, mevcut işlerini sağlamlaştırmak için uygun. Mars'ın dünkü Uranüs uyumunun etkisiyle aklına parlak bir fikir gelebilir; sunmadan önce detaylarını hazırlamak seni öne çıkarır.

Maddi olarak Ay senin para evinden geçtiği için gelir ve gider kalemlerini net görüyorsun. Unutulmuş bir alacağı ya da bekleyen bir ödemeyi takip etmek için güzel bir gün. Büyük bir yatırım kararını ise Ay Terazi'ye geçene kadar ertelemen daha güvenli.

Gelelim aşka. Ev ya da aile alanındaki Venüs retrosu ilişkinde evle ilgili bir konuyu, mesela ortak yaşamı ya da bir düzen değişikliğini hatırlatabilir. Bunu ertelemeden ama alttan alarak konuşmak iyi gelir. Bekarsan eski bir hayranın yeniden ortaya çıkması şaşırtıcı olmaz; kalbinin sesini dinle ama hızlı karar verme.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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