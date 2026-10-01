Sevgili Aslan, burcundaki Mars enerjini yükseltiyor ama Merkür'le yaptığı kare iş ile aile arasında bir gerginlik yaratabilir. Evden gelen bir telefon ya da ailevi bir sorumluluk iş planlarını bozabilir; iki tarafa da net sınırlar koymak bugün şart. Mars ile Neptün arasındaki uyum eğitim, yayın ya da yurt dışıyla ilgili bir işte ilham verici bir fikir getirebilir.

Maddi olarak ev giderleri öne çıkıyor. Kira, aidat ya da mobilya gibi kalemlerde karar vermeden önce bekle; Venüs ev alanında durağanlaşıyor ve büyük bir alım için zamanlama uygun değil.

Gelelim aşka. Plüton ilişki alanında Merkür'le kare açı yaptığı için partnerinle kimin kararlarının geçerli olacağı konusunda bir güç mücadelesi çıkabilir. Kontrolü biraz bırakırsan akşamın keyfi kaçmaz. Tek başına olan Aslanlar için yoğun ve etkileyici biri ilgini çekebilir; ilk izlenime kapılmadan sabırla tanı.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…