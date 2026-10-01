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Aslan Burcu right-white
2 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
01.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Aslan ve yükselen Aslan burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 2 Ekim Cuma gününüz nasıl geçecek? 2 Ekim Cuma günü Aslan ve yükselen Aslan burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, burcundaki Mars enerjini yükseltiyor ama Merkür'le yaptığı kare iş ile aile arasında bir gerginlik yaratabilir. Evden gelen bir telefon ya da ailevi bir sorumluluk iş planlarını bozabilir; iki tarafa da net sınırlar koymak bugün şart. Mars ile Neptün arasındaki uyum eğitim, yayın ya da yurt dışıyla ilgili bir işte ilham verici bir fikir getirebilir.

Maddi olarak ev giderleri öne çıkıyor. Kira, aidat ya da mobilya gibi kalemlerde karar vermeden önce bekle; Venüs ev alanında durağanlaşıyor ve büyük bir alım için zamanlama uygun değil.

Gelelim aşka. Plüton ilişki alanında Merkür'le kare açı yaptığı için partnerinle kimin kararlarının geçerli olacağı konusunda bir güç mücadelesi çıkabilir. Kontrolü biraz bırakırsan akşamın keyfi kaçmaz. Tek başına olan Aslanlar için yoğun ve etkileyici biri ilgini çekebilir; ilk izlenime kapılmadan sabırla tanı.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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