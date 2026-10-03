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Aslan Burcu right-white
4 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
03.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Aslan ve yükselen Aslan burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 4 Ekim Pazar gününüz nasıl geçecek? 4 Ekim Pazar günü Aslan ve yükselen Aslan burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, söylediklerinin ağırlığı bugün her zamankinden fazla hissedilebilir. Güneş'in Satürn'le karşıt açısı günlük konuşmaların ile inançların, eğitim planların ya da uzun vadeli hedeflerin arasında bir gerilim yaratıyor. Bir sınav, başvuru ya da resmi yazışma üzerinde çalışıyorsan ayrıntıları dikkatle kontrol et. Bir büyüğünden alacağın tavsiye de yolunu aydınlatabilir. Yengeç'teki Ay gizli alanında azalırken biraz geri çekilip enerjini toplamak, burcundaki Mars'ın hızını dengeler.

Maddi olarak eğitim ya da seyahat için ayırdığın bütçe gözden geçirilmeli. Planı daha uygun bir döneme kaydırmak cebini rahatlatabilir.

Peki ya aşk? Venüs ev alanında retroda ilerlerken partnerinle yuvanıza dair beklentilerinizi konuşmak ilişkinizi sağlamlaştırır. Yalnızsan yüksek beklentilerini biraz esnetirsen, sakin ve güvenilir birinin değerini fark edebilirsin.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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