Sevgili Aslan, söylediklerinin ağırlığı bugün her zamankinden fazla hissedilebilir. Güneş'in Satürn'le karşıt açısı günlük konuşmaların ile inançların, eğitim planların ya da uzun vadeli hedeflerin arasında bir gerilim yaratıyor. Bir sınav, başvuru ya da resmi yazışma üzerinde çalışıyorsan ayrıntıları dikkatle kontrol et. Bir büyüğünden alacağın tavsiye de yolunu aydınlatabilir. Yengeç'teki Ay gizli alanında azalırken biraz geri çekilip enerjini toplamak, burcundaki Mars'ın hızını dengeler.

Maddi olarak eğitim ya da seyahat için ayırdığın bütçe gözden geçirilmeli. Planı daha uygun bir döneme kaydırmak cebini rahatlatabilir.

Peki ya aşk? Venüs ev alanında retroda ilerlerken partnerinle yuvanıza dair beklentilerinizi konuşmak ilişkinizi sağlamlaştırır. Yalnızsan yüksek beklentilerini biraz esnetirsen, sakin ve güvenilir birinin değerini fark edebilirsin.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…