Beklenmedik bir takdir ya da destek bugün seni daha görünür hissettirebilir Aslan; Ay'ın kendi burcunda Jüpiter'le kavuşması yaratıcı ve sosyal alanlarda gerçek bir genişleme getiriyor. Bir fikrin ya da teklifin bugün umduğundan olumlu karşılanma ihtimali yüksek; alçakgönüllü ama tutkulu bir tavır seni daha da öne çıkarıyor. Bir sunumda ya da paylaşımda aradığın doğru kelimeler, Akrep'te buluşan Merkür ve Venüs'ün desteğiyle bugün kendiliğinden geliyor.

Maddi olarak bugünkü bereketli hava kendini net şekilde gösteriyor; bir proje ya da ortaklık beklenenden daha kazançlı sonuçlanabilir. İş ve gösterişi dengelerken samimi kalman, bu kazancı kalıcı kılıyor.

Peki ya aşk? İlişkin varsa, bugün enerjini partnerinle ortaklık kurmaya yönlendirirsen gelen geri dönüşler moralini yükseltiyor. Bekarsan, bir sunum ya da sosyal ortamda sergilediğin tutkulu tavır dikkat çekmekten çok, gerçek bir ilgiye dönüşebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…