Sevgili Aslan, yazışmalar, kısa toplantılar ve telefon görüşmeleri bugün senin lehine işleyecek, çünkü Ay Terazi'ye geçerek iletişim trafiğini hareketlendiriyor. Gece Ay ile burcundaki Mars'ın sekstili girişkenliğini artırıyor, bu yüzden bekleyen bir teklifi ya da fikri öne sürmek için cesur davranabilirsin. Yalnız aceleyle verdiğin yanıtları sonradan değiştirmek zor olabilir.

Maddi olarak yazışmalar yoluyla gelen bir iş ya da küçük bir ek kazanç dikkat çekiyor. Ödeme koşullarını konuşurken rakamı net söylemek ve yazılı hale getirmek önemli. Yeniay'a bir gün kalmışken büyük bir yatırımı ertelemen daha güvenli.

Gelelim aşka. Ev alanındaki Venüs retrosu ilişkinde evle ilgili eski bir konuyu hatırlatabilir; Ay'ın Terazi'deki yumuşak etkisi bunu tatlıya bağlamanı kolaylaştırır. Bekar Aslan ise bir mesajlaşmayla başlayan sohbet akşama doğru flörte dönebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…