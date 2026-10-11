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Aslan Burcu right-white
12 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
11.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Aslan ve yükselen Aslan burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 12 Ekim Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 12 Ekim Pazartesi günü Aslan ve yükselen Aslan burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, burcundaki Mars sabah Ay'la kare yaparken içinde bastırılmış bir öfke ya da sabırsızlık kıpırdanabilir; bunu iş yerinde sert bir çıkış yerine net bir sınıra çevirirsen saygı görürsün. Ay'ın yuva alanında ilerlemesi evden yapılan işleri ve aileyle iç içe geçen mesai düzenini öne çıkarıyor. Akşam Merkür'le kavuşan Ay, önemli bir konuşmayı sakin bir ortamda yapmana fırsat tanıyor.

Maddi olarak ev, aile ve emlakla ilgili giderler öne çıkıyor. Tadilat, kira ya da aile bütçesi konusunda karar vermeden önce retrodaki Venüs yüzünden bir kez daha hesap yapmakta fayda var. Burcundaki Jüpiter büyük düşünmeni destekliyor ama bütçeni aşan bir plana bugün onay verme.

Gelelim aşka. Ay'ın Venüs'le buluşması evdeki sakin bağı güçlendiriyor; ilişkin varsa yemek ve sohbetle geçecek bir akşam duygusal yakınlığı tazeler. Bekar Aslan ise geçmişten bir isim yeniden hayatına girmek isteyebilir, ama Venüs retrosu aynı hikayeyi yaşatmak yerine ders vermeyi tercih ediyor.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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