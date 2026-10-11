Sevgili Aslan, burcundaki Mars sabah Ay'la kare yaparken içinde bastırılmış bir öfke ya da sabırsızlık kıpırdanabilir; bunu iş yerinde sert bir çıkış yerine net bir sınıra çevirirsen saygı görürsün. Ay'ın yuva alanında ilerlemesi evden yapılan işleri ve aileyle iç içe geçen mesai düzenini öne çıkarıyor. Akşam Merkür'le kavuşan Ay, önemli bir konuşmayı sakin bir ortamda yapmana fırsat tanıyor.

Maddi olarak ev, aile ve emlakla ilgili giderler öne çıkıyor. Tadilat, kira ya da aile bütçesi konusunda karar vermeden önce retrodaki Venüs yüzünden bir kez daha hesap yapmakta fayda var. Burcundaki Jüpiter büyük düşünmeni destekliyor ama bütçeni aşan bir plana bugün onay verme.

Gelelim aşka. Ay'ın Venüs'le buluşması evdeki sakin bağı güçlendiriyor; ilişkin varsa yemek ve sohbetle geçecek bir akşam duygusal yakınlığı tazeler. Bekar Aslan ise geçmişten bir isim yeniden hayatına girmek isteyebilir, ama Venüs retrosu aynı hikayeyi yaşatmak yerine ders vermeyi tercih ediyor.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…