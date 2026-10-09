Sevgili Aslan, yazışmalar, eğitim ve sözleşme konuları bugün kıpırdanıyor; Yeniay iletişim evinde yeni bir dönem başlatıyor. Sabah Ay'ın Satürn'le karşıtlığı yurt dışı ya da eğitimle ilgili bir planın ağırlığını hatırlatıyor, acele etmeden sağlam adımlar atmak seni öne çıkarır. Gece Venüs ile burcundaki Mars'ın karesi sabırsızlığı artırabilir, bu yüzden kritik mesajları ertesi gün yeniden okuyarak gönder.

Maddi olarak yazışmayla gelen bir iş ya da ek gelir fırsatı dikkat çekiyor. Fiyatını net söylemek ve koşulları yazılı hale getirmek önemli. Büyük bir yatırımı Yeniay'dan sonra birkaç gün gözlemlemek mantıklı.

Gelelim aşka. Ev alanındaki Venüs retrosu ilişkinde evle ilgili konuları hatırlatıyor; Yeniay ise konuşmaya açık bir hava yaratıyor, ilişkin varsa ortak düzen konularını sakin bir dille açmak iyi gelir. Bekar Aslan ise yazışmayla başlayan bir sohbet bu akşam ciddi bir yakınlığa dönüşebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…