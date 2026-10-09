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Aslan Burcu right-white
10 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
09.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Aslan ve yükselen Aslan burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 10 Ekim Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 10 Ekim Cumartesi günü Aslan ve yükselen Aslan burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, yazışmalar, eğitim ve sözleşme konuları bugün kıpırdanıyor; Yeniay iletişim evinde yeni bir dönem başlatıyor. Sabah Ay'ın Satürn'le karşıtlığı yurt dışı ya da eğitimle ilgili bir planın ağırlığını hatırlatıyor, acele etmeden sağlam adımlar atmak seni öne çıkarır. Gece Venüs ile burcundaki Mars'ın karesi sabırsızlığı artırabilir, bu yüzden kritik mesajları ertesi gün yeniden okuyarak gönder.

Maddi olarak yazışmayla gelen bir iş ya da ek gelir fırsatı dikkat çekiyor. Fiyatını net söylemek ve koşulları yazılı hale getirmek önemli. Büyük bir yatırımı Yeniay'dan sonra birkaç gün gözlemlemek mantıklı.

Gelelim aşka. Ev alanındaki Venüs retrosu ilişkinde evle ilgili konuları hatırlatıyor; Yeniay ise konuşmaya açık bir hava yaratıyor, ilişkin varsa ortak düzen konularını sakin bir dille açmak iyi gelir. Bekar Aslan ise yazışmayla başlayan bir sohbet bu akşam ciddi bir yakınlığa dönüşebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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