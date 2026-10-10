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Aslan Burcu right-white
11 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
10.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Aslan ve yükselen Aslan burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 11 Ekim Pazar gününüz nasıl geçecek? 11 Ekim Pazar günü Aslan ve yükselen Aslan burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, gündüz Ay'ın iletişim evinde olması konuşmaları, yazışmaları ve kısa yolculukları canlı tutuyor; akşam Akrep'e geçince ev ve aile alanı öne çıkıyor. Gün içinde bekleyen mesajlara dönmek ve küçük bir randevu planlamak işini rahatlatır, akşam ise evinde sakin bir düzen kurmak içini ısıtır. Mars burcunda olduğu için enerjin yüksek, sabrın biraz kısa olabilir.

Maddi olarak ev, aile ya da emlakla ilgili bir konu gündemde. Venüs retrosu aile evinde olduğu için eski bir ev borcu ya da ailevi bir gider yeniden açılabilir; kimin ne kadar katkı vereceğini netleştirmek iyi olur. Mars'ın burcundaki hızı yüzünden bir alışverişte acele edebilirsin.

Gelelim aşka. Retro Venüs ile Mars'ın karesi ilişkinde 'kim haklı' tartışmasını tetikleyebilir; ilişkin varsa son sözü söylemek yerine anlaşılmak istediğini belirtmek aranızı yumuşatır. Bekar Aslan ise gün içi yazışmalarla başlayan bir ilgi akşam Ay'ın Akrep'e geçişiyle derinleşebilir, ama gösterişli bir cevap yerine içten bir mesaj daha etkili olur.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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