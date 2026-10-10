Sevgili Aslan, gündüz Ay'ın iletişim evinde olması konuşmaları, yazışmaları ve kısa yolculukları canlı tutuyor; akşam Akrep'e geçince ev ve aile alanı öne çıkıyor. Gün içinde bekleyen mesajlara dönmek ve küçük bir randevu planlamak işini rahatlatır, akşam ise evinde sakin bir düzen kurmak içini ısıtır. Mars burcunda olduğu için enerjin yüksek, sabrın biraz kısa olabilir.

Maddi olarak ev, aile ya da emlakla ilgili bir konu gündemde. Venüs retrosu aile evinde olduğu için eski bir ev borcu ya da ailevi bir gider yeniden açılabilir; kimin ne kadar katkı vereceğini netleştirmek iyi olur. Mars'ın burcundaki hızı yüzünden bir alışverişte acele edebilirsin.

Gelelim aşka. Retro Venüs ile Mars'ın karesi ilişkinde 'kim haklı' tartışmasını tetikleyebilir; ilişkin varsa son sözü söylemek yerine anlaşılmak istediğini belirtmek aranızı yumuşatır. Bekar Aslan ise gün içi yazışmalarla başlayan bir ilgi akşam Ay'ın Akrep'e geçişiyle derinleşebilir, ama gösterişli bir cevap yerine içten bir mesaj daha etkili olur.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…