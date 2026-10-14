Sevgili Aslan, burcundaki Jüpiter'e Güneş'in verdiği sekstil güveninin zirvede olduğu bir günü işaret ediyor; üçüncü evinden gelen destek konuşma, yazışma ve görüşmelerde sözünün ağırlığını artırıyor. Beşinci evinden geçen Ay yaratıcı bir projeyi sahneye taşımak için fırsat veriyor, fikrini ekibine coşkuyla anlat; toplantıda ilk sözü almaya çekinme.

Maddi olarak şans seninle ama cömertlik de biraz fazla öne çıkabilir. Birine ödeme yapmayı ya da hediye almayı düşünüyorsan bütçe sınırını baştan koymak hesabını korur. İmza gerektiren bir iş teklifinde maddeleri sakin sakin okumak kazancını güvenceye alır.

Gelelim aşka. Karizman yükselirken partnerine duygularını açıkça söylemek bağı güçlendirir; küçük bir sürpriz mesaj ya da kısa bir yürüyüş daveti gününü ortak kılar. Bekar Aslan ise bu özgüvenle ilk adımı atmaktan çekinmemeli, yine de karşısındakini dinlemeye yer bırakmalı.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…