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Aslan Burcu right-white
15 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
14.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Aslan ve yükselen Aslan burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 15 Ekim Perşembe gününüz nasıl geçecek? 15 Ekim Perşembe günü Aslan ve yükselen Aslan burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, burcundaki Jüpiter'e Güneş'in verdiği sekstil güveninin zirvede olduğu bir günü işaret ediyor; üçüncü evinden gelen destek konuşma, yazışma ve görüşmelerde sözünün ağırlığını artırıyor. Beşinci evinden geçen Ay yaratıcı bir projeyi sahneye taşımak için fırsat veriyor, fikrini ekibine coşkuyla anlat; toplantıda ilk sözü almaya çekinme.

Maddi olarak şans seninle ama cömertlik de biraz fazla öne çıkabilir. Birine ödeme yapmayı ya da hediye almayı düşünüyorsan bütçe sınırını baştan koymak hesabını korur. İmza gerektiren bir iş teklifinde maddeleri sakin sakin okumak kazancını güvenceye alır.

Gelelim aşka. Karizman yükselirken partnerine duygularını açıkça söylemek bağı güçlendirir; küçük bir sürpriz mesaj ya da kısa bir yürüyüş daveti gününü ortak kılar. Bekar Aslan ise bu özgüvenle ilk adımı atmaktan çekinmemeli, yine de karşısındakini dinlemeye yer bırakmalı.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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