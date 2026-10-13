Sevgili Aslan, beşinci evini aydınlatan Ay yaratıcı projelerde, sahne ve ifade gerektiren işlerde sana avantaj veriyor. Burcundaki Mars gece Ay'la üçgen yaparken enerjin yüksek kalıyor, bu enerjiyi ekibine ilham vermek için kullan. Uranüs karşıtlığı öğleden sonra arkadaş çevresinden ya da grup çalışmasından beklenmedik bir öneri getirebilir, hemen reddetmeden dinlemek iyi olur.

Maddi olarak eğlence, hobi ve yaratıcı işlerden gelen kazançlar gündemde. Jüpiter burcunda cömertliğini artırıyor, ancak gösterişli bir harcamayı bir gün bekletmek seni korur. Venüs retrosu ev alanındaki eski bir masrafı yeniden açabilir.

Gelelim aşka. Dördüncü evdeki Venüs retrosu evdeki ilişki düzenini sorgulatıyor; ilişkin varsa ortak ev alışkanlıklarını konuşmak yakınlaştırır. Bekar Aslan ise aile çevresinden gelen bir tanışma önerisini değerlendirebilir, çocukluktan tanıdığı birinin farklı görünmesine şaşırmamalı.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…