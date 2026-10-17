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Aslan Burcu right-white
18 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
17.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Aslan ve yükselen Aslan burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 18 Ekim Pazar gününüz nasıl geçecek? 18 Ekim Pazar günü Aslan ve yükselen Aslan burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, akşamki İlk Dördün, altıncı evindeki Ay ile üçüncü evindeki Güneş'i karşı karşıya getiriyor; iş düzeni, sağlık rutini ve haberleşme konuları aynı anda seni çağırabilir. Mesajları tek tek yanıtlamak yerine belirli bir saatte toplu yanıt vermek verimini korur. Kısa bir yolculuk ya da komşu ziyareti planlıyorsan saatini erkene almak işleri kolaylaştırır.

Maddi olarak dördüncü evdeki Merkür, sabah saatlerindeki Ay uyumuyla ev gideri için fiyat toplamayı kolaylaştırıyor. Tamir ya da yenileme için birkaç teklif aldıktan sonra karar vermek hesabını korur. Mutfak ya da faturalar gibi sabit giderleri de not etmek iyi gelir.

Gelelim aşka. Güneş'in kelimeleri çoğalttığı bu günde, sevdiğin kişiye yazacağın kısa ve samimi bir mesaj küçük bir kırgınlığı yumuşatır. Bekar Aslan ise yakın çevreden gelen bir tanıştırma teklifini değerlendirebilir; ilk görüşmeyi kısa tutmak ona iyi gelir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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