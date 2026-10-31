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Aslan Burcu right-white
Kasım 2026, Aylık Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
31.10.2026 - 18:30
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Gökyüzü Kasım ayında bir hayli hareketli! Aslan ve yükselen Aslan burçları Kasım ayında birtakım iniş çıkışlar yaşayabilir. Bir ay boyunca her gün bambaşka astrolojik olaylar hayatınıza aşk, para, sağlık ve kariyer imkanları da getirebilir. 

Peki aylık burç yorumlarına göre Kasım ayı nasıl geçecek? Bu ay Aslan ve yükselen Aslan burçlarının hayatında neler değişecek? Neler olacak?

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu aylık burç yorumları

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, Kasım senin ayın; ayın ortasında burcunda kavuşan Mars ve Jüpiter enerjini, özgüvenini ve görünürlüğünü zirveye taşıyor. Bu kavuşum yeni bir proje, kariyerde cesur bir çıkış ya da kendini yeniden tanıtma isteği getiriyor, ama aşırı risk almamaya dikkat et. Ayın ilk yarısında Akrep burcundaki Yeniay dördüncü evinde ev, aile ve kökler konusunda yeni bir başlangıç sunuyor. Ayın son haftasındaki İkizler Dolunayı on birinci evinde arkadaş çevrende ve geleceğe dair hedeflerinde bir sonucu görünür kılıyor. Satürn ile Neptün dokuzuncu evinde eğitim ya da yurt dışı planlarında sabır istiyor.

Maddi olarak dördüncü eve denk gelen Merkür retrosu ev, aile ve konut kalemlerinde eski bir hesabı yeniden açıyor; ayın ikinci yarısına girerken ileri harekete dönen Merkür bu meseleyi çözüme yaklaştırıyor. Güneş ve Jüpiter karesi cömertliğini ve harcama isteğini büyütebilir; hediye ve ikram bütçene sınır koy. Ayın sonuna doğru Mars'ın Başak'a geçmesi gelir alanında daha sakin ve planlı bir döneme işaret ediyor.

Peki ya aşk? Üçüncü evinde geri giden Venüs yakın çevreden gelen eski bir mesajı ya da konuşmayı hatırlatıyor; ayın ortasında yön değiştirmesiyle bu konu rahatlıyor. İlişkisi olan Aslan, partnerine açık bir sohbet teklif edebilir. Bekar Aslan ise Mars ve Jüpiter'in verdiği çekicilikle ay ortasında dikkat çekecek; ama ilk heyecanı gerçek bir bağla karıştırmamaya dikkat et.

Gelecek ay görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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