Aslan, burcundaki Mars ve Jüpiter ikilisi hâlâ sana enerji ve cesaret yüklemeye devam ediyor! Bu hafta Güneş'in bu ikiliye kare açısı nedeniyle ev hayatında ya da ailede küçük bir sürtüşme yaşadıysan, bugün havanın yumuşadığını fark edeceksin. Gerginlik geride kalıyor, yerini daha net bir bakış açısına bırakıyor.

Ay sabah saatlerinde Koç'a, yani senin yolculuk ve öğrenme alanına geçiyor. Ateş elementinin bu uyumu içindeki maceracıyı uyandırıyor. Bir hafta sonu kaçamağı planlamak, yeni bir kursa göz atmak ya da ilham veren bir kitaba başlamak için harika bir gün. Öğleden sonra ufkunu genişleten bir sohbet ya da haber seni heyecanlandırabilir. Akşama doğru Satürn'ün etkisiyle bu heyecanı somut bir plana dönüştürmeyi unutma.

Aşk hayatında karizman zirvede. Bekarsan, farklı bir kültürden ya da şehirden biriyle güzel bir bağ kurabilirsin. Partnerin varsa, birlikte yeni bir şey denemek, rutinden çıkıp ilişkinize kıvılcım katacak. Bugünün sloganı: Cesur ol ama cömertliğini de unutma.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…