Burcundaki Mars ve Jüpiter, pazartesi günkü kavuşumlarına doğru yaklaşıyor ve sen bunu şimdiden iç coşkun olarak hissediyorsun. Kendine güvenin yüksek, cesaretin yerinde. Bugün bir fikri hayata geçirmek ya da gösterişli bir adım atmak için sahne senin.

Ay'ın günlük rutin evinden geçmesi, bu enerjiyi işe dönüştürmen için sana pratik bir zemin sunuyor. Evde yapılacak küçük bir yenileme, spor ya da düzenleme, hem moralini hem de verimini yükseltir. Yalnız enerjini tek bir yere yönlendir; her şeye aynı anda koşmak yorucu olabilir.

Bekar Aslanlar, doğal çekiciliğiyle kalabalıkta fark edilecek. Partneri olanlar, cömert bir jest ya da sürpriz bir plan yaparak ilişkiye yeniden ışık katabilir.