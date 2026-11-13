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Aslan Burcu right-white
14 Kasım 2026, Günlük Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
13.11.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Aslan ve yükselen Aslan burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 14 Kasım Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 14 Kasım Cumartesi günü Aslan ve yükselen Aslan burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Burcundaki Mars ve Jüpiter, pazartesi günkü kavuşumlarına doğru yaklaşıyor ve sen bunu şimdiden iç coşkun olarak hissediyorsun. Kendine güvenin yüksek, cesaretin yerinde. Bugün bir fikri hayata geçirmek ya da gösterişli bir adım atmak için sahne senin.

Ay'ın günlük rutin evinden geçmesi, bu enerjiyi işe dönüştürmen için sana pratik bir zemin sunuyor. Evde yapılacak küçük bir yenileme, spor ya da düzenleme, hem moralini hem de verimini yükseltir. Yalnız enerjini tek bir yere yönlendir; her şeye aynı anda koşmak yorucu olabilir.

Bekar Aslanlar, doğal çekiciliğiyle kalabalıkta fark edilecek. Partneri olanlar, cömert bir jest ya da sürpriz bir plan yaparak ilişkiye yeniden ışık katabilir.

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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