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Aslan Burcu right-white
12 Kasım 2026, Günlük Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
11.11.2026 - 18:16
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Aslan ve yükselen Aslan burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 12 Kasım Perşembe gününüz nasıl geçecek? 12 Kasım Perşembe günü Aslan ve yükselen Aslan burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sahne senin, sevgili Aslan! Mars ve Jüpiter kendi burcunda birlikte parlarken Ay da aşk ve yaratıcılık evinden onlara selam gönderiyor. Bugün kendini ifade etmek, fark edilmek ve sevdiğin şeyi tutkuyla yapmak için harika bir gün. Bir projeyi sunmak, sosyal medyada üretimini paylaşmak ya da sahneye çıkmak, hangisi senin tarzınsa onu seç.

Aşkta da kalbin geniş. Bekar Aslanlar için flörtöz bir enerji dolaşıyor; bir davete evet demek seni güzel bir sohbete götürebilir. Partnerli Aslanlar ise birlikte gülüp eğlenebileceğiniz bir akşam planlarsa ilişkinin ilk günlerindeki heyecanı yeniden hissedebilir.

Tek uyarı, enerjin çok yüksekken başkalarının ritmini de hesaba katmak. Kısa bir sabır, bugünkü coşkunu daha da değerli kılar. Akşam için güzel bir müzik listesi hazırla, gün böyle kapanmalı.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
Astroloji Editörü
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