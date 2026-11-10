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Aslan Burcu right-white
11 Kasım 2026, Günlük Burç Yorumu

P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
10.11.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Aslan ve yükselen Aslan burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 11 Kasım Çarşamba gününüz nasıl geçecek? 11 Kasım Çarşamba günü Aslan ve yükselen Aslan burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, burcunda büyük bir buluşmanın ayak sesleri duyuluyor! Mars ve Jüpiter burcunda adım adım birbirine yaklaşıyor ve önümüzdeki günlerde kavuşacaklar. Bu, içindeki cesaretin ve şansın her geçen gün büyüdüğü bir dönem. Bugün kendine 'Ben ne istiyorum?' diye sor; cevabın çok yakında gerçeğe dönüşebilir.

Ay gün boyu Yay'da, aşk ve eğlence evinde dolaşıyor. Kalbin neşeli, ruhun özgür. Sevdiklerinle güleceğin bir akşam, bir hobiyle geçirilecek keyifli saatler ya da sadece içinden geldiği gibi dans etmek bugün sana çok iyi gelecek.

Sabah erken saatlerde uzun vadeli bir hedefe dair sağlam bir his uyanabilir. Partnerli Aslan, sevdiğiyle romantik ve eğlenceli bir akşam geçirecek. Bekar Aslan ise ışıltısıyla herkesi kendine çekiyor; bugün flörtte şans senden yana.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
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Astroloji Editörü
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