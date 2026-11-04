Sevgili Aslan, burcunda yan yana ilerleyen Mars ve Jüpiter seni yerinde durduramıyor, ama bugün gökyüzü sana fren yapmayı öğretiyor. Ay gündüz boyunca ikinci evinde, Başak'ın son derecelerinde hiçbir gezegenle bağlantı kurmadan ilerliyor.

Akşamüstü 17.55'te Ay Terazi'ye, üçüncü evine geçiyor ve sohbet iştahın geri geliyor. Kardeşin, komşun ya da yakın bir arkadaşınla yapacağın kısa bir telefon günün en keyifli anı olabilir. Dünden beri etkisini sürdüren Venüs–Jüpiter sekstili sözlerine çekicilik katmaya devam ediyor.

Aşkta yedinci evindeki Plüton ile gece yarısından sonra kurulan Ay üçgeni ilişkine derinlik katıyor. Partnerli Aslan, gecenin ilerleyen saatlerinde içten bir konuşma yapabilir. Yalnız 21.35 civarındaki Ay–Neptün karşıtlığı dokuzuncu evini etkilediği için uzak planlar, seyahat ya da eğitimle ilgili büyük hayalleri bu akşam kesinleştirme.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…