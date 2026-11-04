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Aslan Burcu right-white
5 Kasım 2026, Günlük Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
04.11.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Aslan ve yükselen Aslan burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 5 Kasım Perşembe gününüz nasıl geçecek? 5 Kasım Perşembe günü Aslan ve yükselen Aslan burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, burcunda yan yana ilerleyen Mars ve Jüpiter seni yerinde durduramıyor, ama bugün gökyüzü sana fren yapmayı öğretiyor. Ay gündüz boyunca ikinci evinde, Başak'ın son derecelerinde hiçbir gezegenle bağlantı kurmadan ilerliyor. 

Akşamüstü 17.55'te Ay Terazi'ye, üçüncü evine geçiyor ve sohbet iştahın geri geliyor. Kardeşin, komşun ya da yakın bir arkadaşınla yapacağın kısa bir telefon günün en keyifli anı olabilir. Dünden beri etkisini sürdüren Venüs–Jüpiter sekstili sözlerine çekicilik katmaya devam ediyor.

Aşkta yedinci evindeki Plüton ile gece yarısından sonra kurulan Ay üçgeni ilişkine derinlik katıyor. Partnerli Aslan, gecenin ilerleyen saatlerinde içten bir konuşma yapabilir. Yalnız 21.35 civarındaki Ay–Neptün karşıtlığı dokuzuncu evini etkilediği için uzak planlar, seyahat ya da eğitimle ilgili büyük hayalleri bu akşam kesinleştirme.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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Astroloji Editörü
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