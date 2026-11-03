Sevgili Aslan, sahne bugün de senin! Burcunda yan yana ilerleyen Mars ve Jüpiter özgüvenini ve cesaretini ayakta tutuyor. Öğleden sonra 13.30'da Jüpiter, üçüncü evindeki retro Venüs'le sekstil yaparak sözlerine tatlı bir çekicilik katıyor. Bir ricada bulunmak, bir teklif sunmak ya da barışmak için mesaj atmak… Hangisini seçersen seç, karşındaki seni dinlemeye hazır.

Para konuları Başak'taki Ay ile ikinci evinde gündemde. Sabah Ay'ın Güneş ve Merkür'le kurduğu sekstiller, ev giderleri ile kişisel bütçen arasında makul bir orta yol bulmanı kolaylaştırıyor. Yatırım yapmak, yeni bir abonelik başlatmak ya da büyük bir alım için öğleden önceyi seç; günün ikinci yarısında Ay boşlukta.

Akşama doğru dördüncü evinde Güneş ve retro Merkür kavuşuyor. Ailenle ilgili bir konu, evdeki bir düzenleme ya da çocukluğuna dair bir anı zihnini meşgul edebilir. Bu akşam ışıkları kıs, evdekilerle sohbet et. Aşkta da sıcaklık evden geliyor: Partnerinle geçireceğin sakin bir gece, dışarıdaki parlak bir geceden daha değerli.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…