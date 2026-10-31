Sevgili Aslan, Ay sabah saatlerinde burcuna geçerek duygularını ve kendini ifade etme isteğini güçlendiriyor. Öğleye yaklaşırken Ay ile Neptün arasında oluşan üçgen yurt dışı ve eğitim planlarını hayal etmene yardım ediyor. Ay'ın Plüton'la öğlen kurduğu karşıt açı ilişkilerde güç dengesini sorgulatabilir. Önceliklerini kendin belirle.

Maddi olarak dördüncü evi üzerinde duran Güneş ve retro Merkür ev, aile ve konut kalemlerinde bir hesabı yeniden açıyor. Birinci eve denk gelen Mars ve Jüpiter özgüveni yükseltip cömertliği artırıyor. Öğleden sonra Uranüs'le oluşan destekleyici açı on birinci evinde arkadaş çevresinden cazip bir yatırım fikri getirebilir. Büyük bir harcamayı gece vaktine bırakma.

Gelelim aşka. Üçüncü evi üzerinde duran geri hareketli Venüs yakın çevreden gelen eski bir mesajı hatırlatabilir. Ay'ın Venüs'le gece yarısından sonra kurduğu kare bu mesajı daha belirgin kılar, ama acele cevap verme. Bekar Aslan ise arkadaş ortamında ilgi çekici biriyle yakınlaşabilir. Gece yarısına yakın devreye giren Satürn üçgeni ilişkiye istikrar katıyor. Partnerinle samimi bir sohbet bağı güçlendirir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…