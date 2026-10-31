article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Aslan Burcu chevron-right-grey 1 Kasım Pazar Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Aslan Burcu right-white
1 Kasım 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P S Ç P C C Pazar
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
31.10.2026 - 18:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Aslan ve yükselen Aslan burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 1 Kasım Pazar gününüz nasıl geçecek? 1 Kasım Pazar günü Aslan ve yükselen Aslan burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna ait günlük burç yorumları...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, Ay sabah saatlerinde burcuna geçerek duygularını ve kendini ifade etme isteğini güçlendiriyor. Öğleye yaklaşırken Ay ile Neptün arasında oluşan üçgen yurt dışı ve eğitim planlarını hayal etmene yardım ediyor. Ay'ın Plüton'la öğlen kurduğu karşıt açı ilişkilerde güç dengesini sorgulatabilir. Önceliklerini kendin belirle.

Maddi olarak dördüncü evi üzerinde duran Güneş ve retro Merkür ev, aile ve konut kalemlerinde bir hesabı yeniden açıyor. Birinci eve denk gelen Mars ve Jüpiter özgüveni yükseltip cömertliği artırıyor. Öğleden sonra Uranüs'le oluşan destekleyici açı on birinci evinde arkadaş çevresinden cazip bir yatırım fikri getirebilir. Büyük bir harcamayı gece vaktine bırakma.

Gelelim aşka. Üçüncü evi üzerinde duran geri hareketli Venüs yakın çevreden gelen eski bir mesajı hatırlatabilir. Ay'ın Venüs'le gece yarısından sonra kurduğu kare bu mesajı daha belirgin kılar, ama acele cevap verme. Bekar Aslan ise arkadaş ortamında ilgi çekici biriyle yakınlaşabilir. Gece yarısına yakın devreye giren Satürn üçgeni ilişkiye istikrar katıyor. Partnerinle samimi bir sohbet bağı güçlendirir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Haftalık Aslan Burcu Yorumu

Oku right-white

Haftalık Aslan Burcu Yorumu

Aylık Aslan Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Aslan Burcu Yorumu

Yıllık Aslan Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Aslan Burcu Yorumu

Bugün Aşk Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💖

Aslan burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bugün duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın