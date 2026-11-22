Sevgili Aslan, uzun ve parlak bir dönemin vedası bu hafta! Mars, Perşembe günü burcundan ayrılıp para ve değerler evine, Başak'a geçiyor. Son haftalarda Jüpiter'le birlikte sana verdiği cesaret ve coşku, şimdi somut kazanımlara dönüşmek istiyor. Haftanın ilk günlerinde Mars'ın burcundaki son enerjisini cesur bir adım atmak, kendini göstermek ya da bir projeyi tamamlamak için kullan.

Salı akşamı sosyal çevre evinde gerçekleşecek Dolunay, arkadaşlıkların ve grup çalışmaların için bir doruk noktası. Bir ekip projesinin sonuçlanması, bir dostla ilgili önemli bir farkındalık ya da beklenmedik bir davet gündeme gelebilir. Uranüs'ün dokunuşuyla sürprizli bir buluşma da yaşanabilir; kendini akışa bırak.

Cumartesi günü Venüs, burcundaki Jüpiter'le uyumlu bir açı yapıyor; ardından öğleden sonra Ay da burcuna geçiyor. Hafta sonu çekiciliğin, şansın ve neşen doruklarda! Pazar günü Ay'ın Güneş ve Satürn'le uyumlu açıları, keyif ve huzuru bir araya getiriyor. Bekar Aslanlar için hafta sonu ilgi odağı olacağın bir sosyal ortam güzel bir tanışma getirebilir. Partnerli Aslanlar ise partneriyle kutlama havasında bir hafta sonu geçirerek ilişkiye ışıltı katabilir.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…