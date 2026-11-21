Sevgili Aslan, bugün kalbinin ritmi değişiyor! Yönetici gezegenin Güneş öğleye doğru Yay burcuna, aşk, eğlence ve yaratıcılık evine geçiyor. Önümüzdeki dört hafta hayatın daha renkli, daha oyunbaz ve daha romantik. Üstelik Mars ile Jüpiter hâlâ burcunda; sahne ışıkları tam üzerinde.

Sabah saatlerinde Ay bu ikiliyle uyumlu açılar yapıyor; güne yüksek bir enerjiyle, belki bir spor seansı ya da yaratıcı bir projeyle başlıyorsun. Öğleden sonra Ay kariyer evine geçince aklın yeni haftanın planlarına kayabilir. Kısa bir liste yapıp sonra yeniden keyfine dönmek en güzeli.

Bekar Aslanlar için bu dönem flörtün altın çağı; bugün bir davete evet demek, güzel bir hikâyenin ilk sayfası olabilir. Partnerli Aslanlar ise partneriyle romantik bir randevu planlayarak ilişkiye yeniden ilk günlerin heyecanını katabilir. Akşam Ay ile Plüton'un kare açısı ilişkilerde küçük bir inatlaşma getirebilir; senin sıcak gülümsemen her şeyi çözer.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…