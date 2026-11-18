Bugün akşama doğru yönetici gezegenin Güneş, burcundaki Mars ile kare açı yapıyor sevgili Aslan ve içindeki aslan biraz kükremek isteyebilir. Kendi hedeflerin için harekete geçmek isterken ev ve aileden gelen bir talep planlarını değiştirebilir. Gururunu bir kenara bırakıp esnek davrandığında, bu küçük sürtüşme kısa sürede tatlıya bağlanır.

Mars ve Jüpiter'in burcundaki birlikteliği hâlâ seni cesur ve iddialı kılıyor. Bu enerjiyi bir yarışmaya, yeni bir projeye ya da uzun süredir ertelediğin bir adıma yönlendirmek için harika bir zaman. Balık burcundaki Ay ise sana derin duygularını küçümsememeni hatırlatıyor; bazen en güçlü hamle, hissettiğini açıkça söylemektir.

Bekarsan, karizman bugün etrafındakileri adeta mıknatıs gibi çekiyor. Partnerliysen, aile meselelerinde birlikte hareket etmek aranızdaki takım ruhunu güçlendirecek. Akşam evde geçirilecek keyifli bir zaman, yoğun günün yorgunluğunu alır.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…