Ay, öğle saatlerinde ilişki evine geçiyor ve yanındaki insanlarla ilgili duygular ön plana çıkıyor. Sevgilin, eşin ya da yakın bir dostunla yapacağın içten bir sohbet, günün en güzel anı olabilir. Dinlemek de bugün en az konuşmak kadar değerli.

Burcundaki Mars, yarın sabah Jüpiter'le kavuşuyor ve sen bu coşkuyu şimdiden hissediyorsun. Yeni haftaya cesur bir fikirle başlamak için iyi bir hazırlık günü. Aklındaki projeyi yazıya dök, yarın harekete geçmek kolaylaşır.

Bekar Aslanlar, karşılıklı ilgiyi fark eden biriyle güzel bir yakınlık kurabilir. Partneri olanlar, sürpriz bir jestle romantizmi tazeleyebilir.