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Aslan Burcu right-white
15 Kasım 2026, Günlük Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
14.11.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Aslan ve yükselen Aslan burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 15 Kasım Pazar gününüz nasıl geçecek? 15 Kasım Pazar günü Aslan ve yükselen Aslan burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Ay, öğle saatlerinde ilişki evine geçiyor ve yanındaki insanlarla ilgili duygular ön plana çıkıyor. Sevgilin, eşin ya da yakın bir dostunla yapacağın içten bir sohbet, günün en güzel anı olabilir. Dinlemek de bugün en az konuşmak kadar değerli.

Burcundaki Mars, yarın sabah Jüpiter'le kavuşuyor ve sen bu coşkuyu şimdiden hissediyorsun. Yeni haftaya cesur bir fikirle başlamak için iyi bir hazırlık günü. Aklındaki projeyi yazıya dök, yarın harekete geçmek kolaylaşır.

Bekar Aslanlar, karşılıklı ilgiyi fark eden biriyle güzel bir yakınlık kurabilir. Partneri olanlar, sürpriz bir jestle romantizmi tazeleyebilir.

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astroirem
Astroloji Editörü
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