Sevgili Aslan, bugün ateşin iki katı parlıyor! Sabah burcundaki Mars, Venüs'ten tatlı bir göz kırpması alıyor; çekiciliğin, cesaretin ve sözlerinin etkisi zirvede. Öğleye doğru Ay da Yay'a, aşk ve eğlence evine geçiyor ve günü tam bir şenliğe çeviriyor.

Bir randevu, bir eğlence planı ya da sadece arkadaşlarınla güleceğin bir akşam… Bugün hayatın tadını çıkarmak için gökyüzü sana tüm kapıları açıyor. Yaratıcı bir projen varsa ona da zaman ayır; ilham kendiliğinden gelecek.

Akşam bir arkadaşından sürpriz bir davet gelebilir. Partnerli Aslan, sevdiğine yapacağı küçük bir jestle onu çok mutlu edebilir. Bekar Aslan ise bugün kimseyi kayıtsız bırakmayacak. Sahne senin, ışıklar açık!

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…