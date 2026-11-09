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Aslan Burcu right-white
10 Kasım 2026, Günlük Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
09.11.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Aslan ve yükselen Aslan burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 10 Kasım Salı gününüz nasıl geçecek? 10 Kasım Salı günü Aslan ve yükselen Aslan burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün ateşin iki katı parlıyor! Sabah burcundaki Mars, Venüs'ten tatlı bir göz kırpması alıyor; çekiciliğin, cesaretin ve sözlerinin etkisi zirvede. Öğleye doğru Ay da Yay'a, aşk ve eğlence evine geçiyor ve günü tam bir şenliğe çeviriyor.

Bir randevu, bir eğlence planı ya da sadece arkadaşlarınla güleceğin bir akşam… Bugün hayatın tadını çıkarmak için gökyüzü sana tüm kapıları açıyor. Yaratıcı bir projen varsa ona da zaman ayır; ilham kendiliğinden gelecek.

Akşam bir arkadaşından sürpriz bir davet gelebilir. Partnerli Aslan, sevdiğine yapacağı küçük bir jestle onu çok mutlu edebilir. Bekar Aslan ise bugün kimseyi kayıtsız bırakmayacak. Sahne senin, ışıklar açık!

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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