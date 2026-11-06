Sevgili Aslan, gökyüzü bugün sana alkış tutuyor! Burcunda yan yana ilerleyen Mars ve Jüpiter, gün boyu Ay'dan uyumlu açılar alıyor. Bu, kendini en iyi hissettiğin, en parlak göründüğün günlerden biri demek. Fotoğraf çekilmek, yeni bir kıyafet denemek ya da sosyal medyada paylaşım yapmak için harika bir zaman.

Ay iletişim evinde Venüs'le buluştuğu için sözlerin bugün bal gibi. Kırgın olduğun biriyle barışmak, bir arkadaşına teşekkür etmek ya da sevdiğin birine içten bir mesaj yazmak için ideal bir gün. Kardeşlerinle ya da komşularınla yapacağın sohbetler de bolca kahkaha getirecek.

Aşkta cömert, sıcak ve çekicisin. Partnerli Aslan, sevdiğine küçük bir sürpriz hazırlayarak onu mutlu edebilir. Bekar Aslan ise bir buluşmada kendini rahatça ifade edecek ve karşısındakini büyüleyecek.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…