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Aslan Burcu right-white
7 Kasım 2026, Günlük Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
06.11.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Aslan ve yükselen Aslan burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 7 Kasım Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 7 Kasım Cumartesi günü Aslan ve yükselen Aslan burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, gökyüzü bugün sana alkış tutuyor! Burcunda yan yana ilerleyen Mars ve Jüpiter, gün boyu Ay'dan uyumlu açılar alıyor. Bu, kendini en iyi hissettiğin, en parlak göründüğün günlerden biri demek. Fotoğraf çekilmek, yeni bir kıyafet denemek ya da sosyal medyada paylaşım yapmak için harika bir zaman.

Ay iletişim evinde Venüs'le buluştuğu için sözlerin bugün bal gibi. Kırgın olduğun biriyle barışmak, bir arkadaşına teşekkür etmek ya da sevdiğin birine içten bir mesaj yazmak için ideal bir gün. Kardeşlerinle ya da komşularınla yapacağın sohbetler de bolca kahkaha getirecek.

Aşkta cömert, sıcak ve çekicisin. Partnerli Aslan, sevdiğine küçük bir sürpriz hazırlayarak onu mutlu edebilir. Bekar Aslan ise bir buluşmada kendini rahatça ifade edecek ve karşısındakini büyüleyecek.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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