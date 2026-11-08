Sevgili Aslan, köklerine dönme zamanı! Akrep'te doğan Yeni Ay yuva ve aile evinde yeni bir dönem başlatıyor. Ev değiştirmek, evini yenilemek, ailenle ilişkini tazelemek ya da sadece kendine daha huzurlu bir alan yaratmak için harika bir başlangıç noktası.

Akşam saatlerinde ise gökyüzü sana dönüyor. Burcundaki Mars ve Jüpiter Ay'dan hareketli bir dokunuş alıyor ve içindeki lider uyanıyor. Ev ile kariyer arasında küçük bir denge oyunu oynaman gerekebilir; ama bu konuda senden iyisi yok! Enerjini doğru yönlendirirsen akşam hem ailenle hem kendi hedeflerinle ilgili güzel adımlar atabilirsin.

Aşkta güven ve sıcaklık ön planda. Partnerli Aslan, sevdiğiyle birlikte bir yuva hayali kurabilir ya da evde romantik bir akşam düzenleyebilir. Bekar Aslan ise kendini güvende hissettiren birine kalbini açmaya hazır. Bu hafta sonu retroların bitmesiyle hayatına daha net bir yön geliyor.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…