article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Aslan Burcu chevron-right-grey 9 Kasım Pazartesi Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Aslan Burcu right-white
9 Kasım 2026, Günlük Burç Yorumu

S Ç P C C P Pazartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
08.11.2026 - 18:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Aslan ve yükselen Aslan burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 9 Kasım Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 9 Kasım Pazartesi günü Aslan ve yükselen Aslan burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna ait günlük burç yorumları...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, köklerine dönme zamanı! Akrep'te doğan Yeni Ay yuva ve aile evinde yeni bir dönem başlatıyor. Ev değiştirmek, evini yenilemek, ailenle ilişkini tazelemek ya da sadece kendine daha huzurlu bir alan yaratmak için harika bir başlangıç noktası.

Akşam saatlerinde ise gökyüzü sana dönüyor. Burcundaki Mars ve Jüpiter Ay'dan hareketli bir dokunuş alıyor ve içindeki lider uyanıyor. Ev ile kariyer arasında küçük bir denge oyunu oynaman gerekebilir; ama bu konuda senden iyisi yok! Enerjini doğru yönlendirirsen akşam hem ailenle hem kendi hedeflerinle ilgili güzel adımlar atabilirsin.

Aşkta güven ve sıcaklık ön planda. Partnerli Aslan, sevdiğiyle birlikte bir yuva hayali kurabilir ya da evde romantik bir akşam düzenleyebilir. Bekar Aslan ise kendini güvende hissettiren birine kalbini açmaya hazır. Bu hafta sonu retroların bitmesiyle hayatına daha net bir yön geliyor.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Haftalık Aslan Burcu Yorumu

Oku right-white

Haftalık Aslan Burcu Yorumu

Aylık Aslan Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Aslan Burcu Yorumu

Yıllık Aslan Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Aslan Burcu Yorumu
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın