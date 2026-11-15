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Aslan Burcu right-white
16 - 22 Kasım 2026, Haftalık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
15.11.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Aslan ve yükselen Aslan burçları 16 Kasım - 22 Kasım haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 16 Kasım - 22 Kasım haftan nasıl geçecek? Bu hafta Aslan ve yükselen Aslan burçlarını neler bekliyor?

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Bu hafta senin haftan! Pazartesi günü Mars ve Jüpiter senin burcunda kavuşuyor ve kendine güvenin, enerjin, cesaretin zirveye çıkıyor. Yeni bir başlangıç yapmak, bir hayali hayata geçirmek ya da hayatında uzun süredir istediğin bir değişikliği başlatmak için eşsiz bir fırsat. Bu enerji haftanın ilerleyen günlerine de taşınacak.

Çarşamba günü Güneş ile Jüpiter, Perşembe günü ise Mars arasındaki gerilimli açılar, ev ve aile konularında küçük görüş ayrılıkları getirebilir. Bu, çözülebilir bir dönem; kendi coşkunu başkalarının hızına ayarlarsan her şey yoluna girer. Hafta sonu Cumartesi günü Ay, Jüpiter ve Mars'la uyumlu açı kuruyor ve dengeni yeniden buluyorsun.

Pazar günü Güneş, keyif evine giriyor ve sana yeni bir neşe dönemi başlatıyor. Bekar Aslanlar, hafta boyunca çekiciliğiyle çevresini etkileyecek. Partneri olanlar, cömert bir jestle ilişkiye ışık katabilir. Önerim: bu enerjiyi tek bir büyük hedefe odakla.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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