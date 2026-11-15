Bu hafta senin haftan! Pazartesi günü Mars ve Jüpiter senin burcunda kavuşuyor ve kendine güvenin, enerjin, cesaretin zirveye çıkıyor. Yeni bir başlangıç yapmak, bir hayali hayata geçirmek ya da hayatında uzun süredir istediğin bir değişikliği başlatmak için eşsiz bir fırsat. Bu enerji haftanın ilerleyen günlerine de taşınacak.

Çarşamba günü Güneş ile Jüpiter, Perşembe günü ise Mars arasındaki gerilimli açılar, ev ve aile konularında küçük görüş ayrılıkları getirebilir. Bu, çözülebilir bir dönem; kendi coşkunu başkalarının hızına ayarlarsan her şey yoluna girer. Hafta sonu Cumartesi günü Ay, Jüpiter ve Mars'la uyumlu açı kuruyor ve dengeni yeniden buluyorsun.

Pazar günü Güneş, keyif evine giriyor ve sana yeni bir neşe dönemi başlatıyor. Bekar Aslanlar, hafta boyunca çekiciliğiyle çevresini etkileyecek. Partneri olanlar, cömert bir jestle ilişkiye ışık katabilir. Önerim: bu enerjiyi tek bir büyük hedefe odakla.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…