Burcunda yan yana duran Mars ve Jüpiter seni adeta bir sahne ışığı gibi parlatıyor sevgili Aslan! Özgüvenin yüksek, enerjin bol ve kendini ifade etme isteğin hiç olmadığı kadar güçlü. Ancak öğle saatlerinde yönetici gezegenin Güneş, burcundaki Jüpiter ile kare açı yapıyor. Ev ve aile tarafında bir beklentiyle kendi hedeflerin arasında küçük bir çekişme hissedebilirsin. Her şeyi aynı anda kucaklamaya çalışmak yerine öncelik sırası belirlersen gün çok daha akıcı geçecek.

Ay'ın Balık burcunda, senin için ortak kaynaklar ve derin bağlar evinde ilerlemesi, duygusal açıdan yoğun ama dönüştürücü bir hava yaratıyor. Biriyle daha samimi, maskesiz bir konuşma yapma ihtiyacı duyabilirsin. Bekarsan, gizemli ve derin bakışlı biri ilgini çekebilir. Partnerliysen, birbirinize gerçekten açıldığınız bir an ilişkinize yeni bir derinlik katacak.

Para tarafında ortak hesaplar, krediler ya da paylaşılan masraflar gündeme gelebilir. Abartılı vaatlere kapılmadan, rakamları netleştirerek ilerlemen yeterli. Bugün cömert kalbinle hem kendine hem sevdiklerine güzel bir jest yapabilirsin.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…