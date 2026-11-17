Elektrik ve Doğal Gazda Yüksek Faturayı Önleyen e-Devlet Uygulaması: Bakanlık Tanıttı
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 'Verimli Ev' adlı mobil uygulamayı kullanıma sundu.
Uygulama, faturalardaki tüketim bilgileri ve ev aletlerinin özelliklerinden yola çıkarak her cihazın elektrik ve doğal gaz tüketimindeki payını hesaplıyor. Kullanıcılara cihaz bazında maliyet, karbon emisyonu ve kişiye özel tasarruf önerileri sunuluyor.
Verimli Ev Uygulaması Nedir?
Önce faturalar, sonra ev aletleri
Her cihazın faturadaki payı hesaplanıyor
Bayraktar: 'Enerji verimliliği önce evlerimizde başlıyor'
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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