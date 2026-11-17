Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, uygulamayı sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoyla duyurdu. Bayraktar, enerji verimliliğini 'Milli Enerji 2040' vizyonunun temel ayaklarından biri olarak tanımladı ve enerjide bağımsızlık hedefinin yalnızca daha fazla üretmekle değil, enerjiyi daha verimli kullanmakla mümkün olduğunu söyledi.

Bayraktar'a göre aydınlatmadan ısınmaya, cihaz kullanımından günlük alışkanlıklara kadar atılan her adım hem aile bütçesine hem de ülkenin enerji bağımsızlığına katkı sağlayacak.