Limiti Aşanın Cebi Alev Alacak! İl İl Kademeli Doğal Gaz Limitleri Belli Oldu
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Doğal gazda kademeli tarife dönemi bu kış ilk kez uygulanıyor ve kasım ayı tüketim limitleri netleşti. Limiti aşan haneler, yalnızca fazla kullandığı kısmı değil, o ayki tüm tüketimini yüksek tarifeden ödeyecek. İşte il il kademeli doğal gazda limitler.
Doğal gazda kademe dönemi. Limiti aşan yüksek fatura ödeyecek.
İl il kademeli doğal gaz limitleri belli oldu.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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