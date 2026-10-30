Limiti Aşanın Cebi Alev Alacak! İl İl Kademeli Doğal Gaz Limitleri Belli Oldu

Enerji Bakanlığı'nın 4 Nisan 2026 tarihli kararına dayanan sistemde her ilin aylık tüketim limiti, geçmiş hava ve tüketim verilerine göre belirleniyor. Soğuk illerin limiti yüksek, ılıman illerin limiti düşük tutuluyor.

Kademeli doğal gaz faturası nasıl olacak?

Hane, kasım ayında kendi ilinin limitinin altında kalırsa Kademe-1 tarifesinden faturalandırılıyor. Bu tarifede metreküp başına baz fiyat 10,62 TL, ÖTV, KDV ve sistem kullanım bedelleri eklendiğinde fatura fiyatı 17,79 TL'ye çıkıyor. Limit aşıldığında ise Kademe-2 devreye giriyor: baz fiyat 18 TL, vergiler ve bedellerle birlikte 26,73 TL. Kritik nokta şu: yalnızca aşan metreküpler değil, o ay kullanılan bütün gaz bu fiyattan hesaplanıyor.

Yaklaşık 21,8 milyon doğal gaz abonesinin yaklaşık 2,8 milyonu üst kademeye geçme riskiyle karşı karşıya. Yaklaşık 19 milyon abone ise desteği almaya devam edecek. Üst kademeye geçen haneler, şu an yüzde 50'nin üzerinde olan fiyat desteğini kaybedecek.