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Limiti Aşanın Cebi Alev Alacak! İl İl Kademeli Doğal Gaz Limitleri Belli Oldu

Limiti Aşanın Cebi Alev Alacak! İl İl Kademeli Doğal Gaz Limitleri Belli Oldu

doğal gaz
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
30.10.2026 - 16:46
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Doğal gazda kademeli tarife dönemi bu kış ilk kez uygulanıyor ve kasım ayı tüketim limitleri netleşti. Limiti aşan haneler, yalnızca fazla kullandığı kısmı değil, o ayki tüm tüketimini yüksek tarifeden ödeyecek. İşte il il kademeli doğal gazda limitler.

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Doğal gazda kademe dönemi. Limiti aşan yüksek fatura ödeyecek.

Doğal gazda kademe dönemi. Limiti aşan yüksek fatura ödeyecek.

Enerji Bakanlığı'nın 4 Nisan 2026 tarihli kararına dayanan sistemde her ilin aylık tüketim limiti, geçmiş hava ve tüketim verilerine göre belirleniyor. Soğuk illerin limiti yüksek, ılıman illerin limiti düşük tutuluyor.

Kademeli doğal gaz faturası nasıl olacak?

Hane, kasım ayında kendi ilinin limitinin altında kalırsa Kademe-1 tarifesinden faturalandırılıyor. Bu tarifede metreküp başına baz fiyat 10,62 TL, ÖTV, KDV ve sistem kullanım bedelleri eklendiğinde fatura fiyatı 17,79 TL'ye çıkıyor. Limit aşıldığında ise Kademe-2 devreye giriyor: baz fiyat 18 TL, vergiler ve bedellerle birlikte 26,73 TL. Kritik nokta şu: yalnızca aşan metreküpler değil, o ay kullanılan bütün gaz bu fiyattan hesaplanıyor.

Yaklaşık 21,8 milyon doğal gaz abonesinin yaklaşık 2,8 milyonu üst kademeye geçme riskiyle karşı karşıya. Yaklaşık 19 milyon abone ise desteği almaya devam edecek. Üst kademeye geçen haneler, şu an yüzde 50'nin üzerinde olan fiyat desteğini kaybedecek.

İl il kademeli doğal gaz limitleri belli oldu.

İl il kademeli doğal gaz limitleri belli oldu.

Kasım ayı limitleri iller arasında ciddi fark gösteriyor. Adana'da 27,72, Antalya'da 29,44, İzmir'de 61,43 ve Diyarbakır'da 74,62 metreküp olan sınır, İstanbul'da 101,71, Rize'de 101,96 metreküpe çıkıyor. Kars'ta 146,14, Hakkâri'de 156,26, Kütahya'da 156,52, Ankara'da 161,63, Ardahan'da 168,65 ve Erzurum'da 190,61 metreküp olarak uygulanacak.

Merkezi sistemle ısınan binalarda tüketim, toplam hane sayısına bölünerek hesaplanıyor. Bu nedenle tek bir dairenin yüksek kullanımı, diğer hanelerin de limiti aşmasına yol açabiliyor. Aynı sayacı paylaşan ayrı haneler ise e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 'Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti' aracılığıyla başvuru yapabiliyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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