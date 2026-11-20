Sevgili Aslan, gökyüzünün yıldızı bugün sensin! Mars ve Jüpiter burcunda yan yana parlıyor ve sana adeta ikiye katlanmış bir özgüven veriyor. Cesur bir adım atmak, kendini göstermek, sahneye çıkmak… Bugün ne yaparsan yap, enerjin etrafındakilere de bulaşıyor.

Ay ise keşif ve seyahat evinde ilerliyor; yeni bir yere gitmek, farklı bir kültürü tanımak ya da ilham veren bir kitaba dalmak istiyorsun. Akşama doğru Ay'ın burcundaki gezegenlerle uyumlu açılara yaklaşmasıyla neşen iyice yükseliyor. Hafta sonu kaçamağı için harika bir zamanlama.

Yönetici gezegenin Güneş ise ev ve aile evinde son gününü geçiriyor; ailenle küçük de olsa vakit geçirmek seni dengeleyecek. Bekar Aslanlar bugün göz önünde ve çekici; bir davete evet demek güzel bir kapı aralayabilir. Partnerli Aslanlar ise partnerine kalpten bir iltifatla günü taçlandırabilir. Tek önerim: Liderliği paylaşmak da bir güç gösterisidir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…