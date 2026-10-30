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Aslan Burcu right-white
31 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
30.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Aslan ve yükselen Aslan burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 31 Ekim Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 31 Ekim Cumartesi günü Aslan ve yükselen Aslan burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, Ay on ikinci evinde bedenini ve zihnini dinlenmeye çağırıyor. Öğleye doğru Ay ile Merkür arasında oluşan üçgen geride kalan bir konuyu sakin biçimde kapatmana yardım eder. Dokuzuncu evdeki Satürn eğitim ya da yurt dışı planında gecikme getirebilir; Jüpiter'in Satürn'le gece kurduğu zorlayıcı açı bu gecikmeyi hissettirebilir. Kendi enerjini korumaya özen göster.

Maddi olarak birinci evdeki Mars ve Jüpiter özgüveni yükseltip cömert davranma isteğini artırıyor. Geri giden Merkür dördüncü evinde kira, aidat ya da bakım gibi bir konut kalemini yeniden hesaplatabilir. Büyük bir masrafı anlık keyifle değil, hesapla yap.

Gelelim aşka. Üçüncü evini sorgulayan geri hareketli Venüs eski bir mesajın ya da konuşmanın yeniden hatırlanmasına yol açabilir. Partnerinle açık yürekle konuşmak mesafeyi kapatır. Bekar Aslan ise yakın çevre buluşmasında göz göze geldiği birine ilgi gösterebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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