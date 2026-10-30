Sevgili Aslan, Ay on ikinci evinde bedenini ve zihnini dinlenmeye çağırıyor. Öğleye doğru Ay ile Merkür arasında oluşan üçgen geride kalan bir konuyu sakin biçimde kapatmana yardım eder. Dokuzuncu evdeki Satürn eğitim ya da yurt dışı planında gecikme getirebilir; Jüpiter'in Satürn'le gece kurduğu zorlayıcı açı bu gecikmeyi hissettirebilir. Kendi enerjini korumaya özen göster.

Maddi olarak birinci evdeki Mars ve Jüpiter özgüveni yükseltip cömert davranma isteğini artırıyor. Geri giden Merkür dördüncü evinde kira, aidat ya da bakım gibi bir konut kalemini yeniden hesaplatabilir. Büyük bir masrafı anlık keyifle değil, hesapla yap.

Gelelim aşka. Üçüncü evini sorgulayan geri hareketli Venüs eski bir mesajın ya da konuşmanın yeniden hatırlanmasına yol açabilir. Partnerinle açık yürekle konuşmak mesafeyi kapatır. Bekar Aslan ise yakın çevre buluşmasında göz göze geldiği birine ilgi gösterebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…