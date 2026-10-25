Sevgili Aslan, Boğa Dolunayı kariyer alanında doğuyor ve emeğinin karşılığını alma, bir döneme nokta koyma zamanı geldi. Mars ve Jüpiter burcunda olduğu için cesaretin yüksek; sabah saatlerinde Dolunay bir konuşmayı ya da başvuruyu öne almana ışık tutuyor. Öğleden sonra Güneş'in Plüton'la yaptığı kare güç dengeleriyle ilgili bir sınav getirebilir.

Maddi olarak ücret, prim ya da bir sözleşme konusunu masaya yatırmak için uygun gün. Geri yürüyen Merkür yüzünden yazılı bir mutabakat almadan sonuca varma. Bugün gururunu biraz bir kenara bırak.

Gelelim aşka. Plüton'un yedinci evine yaptığı kare, ilişkide kontrol ve özgürlük dengesini sorgulatabilir. Partnerinle ortak bir kararı birlikte almak güveni artırır. Bekar Aslan ise iş çevresinden gelen bir ilgiyi cesaretle karşılayabilir, yeter ki karşısındakine zaman tanısın. Akşam kendine küçük bir ödül almak keyif verir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…