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Aslan Burcu right-white
26 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
25.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Aslan ve yükselen Aslan burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 26 Ekim Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 26 Ekim Pazartesi günü Aslan ve yükselen Aslan burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, Boğa Dolunayı kariyer alanında doğuyor ve emeğinin karşılığını alma, bir döneme nokta koyma zamanı geldi. Mars ve Jüpiter burcunda olduğu için cesaretin yüksek; sabah saatlerinde Dolunay bir konuşmayı ya da başvuruyu öne almana ışık tutuyor. Öğleden sonra Güneş'in Plüton'la yaptığı kare güç dengeleriyle ilgili bir sınav getirebilir.

Maddi olarak ücret, prim ya da bir sözleşme konusunu masaya yatırmak için uygun gün. Geri yürüyen Merkür yüzünden yazılı bir mutabakat almadan sonuca varma. Bugün gururunu biraz bir kenara bırak.

Gelelim aşka. Plüton'un yedinci evine yaptığı kare, ilişkide kontrol ve özgürlük dengesini sorgulatabilir. Partnerinle ortak bir kararı birlikte almak güveni artırır. Bekar Aslan ise iş çevresinden gelen bir ilgiyi cesaretle karşılayabilir, yeter ki karşısındakine zaman tanısın. Akşam kendine küçük bir ödül almak keyif verir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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