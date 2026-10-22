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Aslan Burcu right-white
23 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
22.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Aslan ve yükselen Aslan burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 23 Ekim Cuma gününüz nasıl geçecek? 23 Ekim Cuma günü Aslan ve yükselen Aslan burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, Akrep sezonu ev, aile ve köklerinle ilgili alanı aydınlatıyor. Güneş öğle saatlerinde bu bölgeye girerken evde yapılacak küçük bir yenilik, bir mobilya değişikliği ya da aileyle yapılacak ciddi bir konuşma gündeme gelebilir. Güneş doğarken Ay'ın Merkür'le üçgeni, evdekilerle iletişimi kolaylaştırıyor.

Maddi olarak kira, aidat, ev taşıma ya da onarım gibi masraflar için bugün fiyat toplamaya başlayabilirsin, ama karar vermek için Merkür retrosunun bitmesini bekle. Yazılı teklif almadan hiçbir işe başlatma.

Gelelim aşka. Retro Venüs, ilişkide evi kimin yönettiği, hangi kuralların kimin olduğu gibi küçük ama ısrarcı konuları gündeme getirebilir. Partnerinle birlikte ev düzenini konuşmak aranızdaki mesafeyi azaltır. Bekar Aslan ise ailesinin ya da yakın bir dostun evinde karşılaşacağı birine kalbini yavaş yavaş açmalı. Geceye doğru Ay Koç'a girince enerjin yükselecek.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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