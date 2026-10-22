Sevgili Aslan, Akrep sezonu ev, aile ve köklerinle ilgili alanı aydınlatıyor. Güneş öğle saatlerinde bu bölgeye girerken evde yapılacak küçük bir yenilik, bir mobilya değişikliği ya da aileyle yapılacak ciddi bir konuşma gündeme gelebilir. Güneş doğarken Ay'ın Merkür'le üçgeni, evdekilerle iletişimi kolaylaştırıyor.

Maddi olarak kira, aidat, ev taşıma ya da onarım gibi masraflar için bugün fiyat toplamaya başlayabilirsin, ama karar vermek için Merkür retrosunun bitmesini bekle. Yazılı teklif almadan hiçbir işe başlatma.

Gelelim aşka. Retro Venüs, ilişkide evi kimin yönettiği, hangi kuralların kimin olduğu gibi küçük ama ısrarcı konuları gündeme getirebilir. Partnerinle birlikte ev düzenini konuşmak aranızdaki mesafeyi azaltır. Bekar Aslan ise ailesinin ya da yakın bir dostun evinde karşılaşacağı birine kalbini yavaş yavaş açmalı. Geceye doğru Ay Koç'a girince enerjin yükselecek.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…