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Aslan Burcu right-white
22 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
21.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Aslan ve yükselen Aslan burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 22 Ekim Perşembe gününüz nasıl geçecek? 22 Ekim Perşembe günü Aslan ve yükselen Aslan burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, Ay bütün gün sekizinci evinde yönsüz kalıyor; duygusal yoğunluk ya da ortak bir konu içini sıkabilir, ama bugün çözmek yerine dinlemek daha doğru. Saat bire doğru Ay'ın on birinci evindeki Uranüs'le karesi arkadaş çevrende ani bir plan değişikliğine yol açmış olabilir. Esnek olmak seni korur.

Maddi olarak Merkür dördüncü evinde yavaşlıyor ve ev ya da aileyle ilgili bir ödeme ya da belge işinde gecikmeye neden olabilir. Kira, aidat veya onarım giderleri için yazışmalarını iki kez kontrol et.

Gelelim aşka. Dokuzuncu evindeki Chiron'la Güneş'in karşıtlığı partnerinle aranızda küçük bir mesafe hissettirebilir; akşam dördüncü evindeki retro Venüs ise evde sakin bir sohbetle bu mesafeyi kapatmanı destekliyor. Bekar Aslan ise ev ya da aile ortamından gelen tanışma önerisine mesafeli kalmamalı. Sevdiğin bir yemek akşamı güzelleştirir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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