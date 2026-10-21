Sevgili Aslan, Ay bütün gün sekizinci evinde yönsüz kalıyor; duygusal yoğunluk ya da ortak bir konu içini sıkabilir, ama bugün çözmek yerine dinlemek daha doğru. Saat bire doğru Ay'ın on birinci evindeki Uranüs'le karesi arkadaş çevrende ani bir plan değişikliğine yol açmış olabilir. Esnek olmak seni korur.

Maddi olarak Merkür dördüncü evinde yavaşlıyor ve ev ya da aileyle ilgili bir ödeme ya da belge işinde gecikmeye neden olabilir. Kira, aidat veya onarım giderleri için yazışmalarını iki kez kontrol et.

Gelelim aşka. Dokuzuncu evindeki Chiron'la Güneş'in karşıtlığı partnerinle aranızda küçük bir mesafe hissettirebilir; akşam dördüncü evindeki retro Venüs ise evde sakin bir sohbetle bu mesafeyi kapatmanı destekliyor. Bekar Aslan ise ev ya da aile ortamından gelen tanışma önerisine mesafeli kalmamalı. Sevdiğin bir yemek akşamı güzelleştirir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…