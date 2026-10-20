article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Aslan Burcu chevron-right-grey 21 Ekim Çarşamba Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Aslan Burcu right-white
21 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
20.10.2026 - 18:02
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Aslan ve yükselen Aslan burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 21 Ekim Çarşamba gününüz nasıl geçecek? 21 Ekim Çarşamba günü Aslan ve yükselen Aslan burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna ait günlük burç yorumları...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, öğleye doğru Ay'ın Güneş'le üçgeni üçüncü evinde konuşma ve yazışma trafiğini kolaylaştırıyor; uzun süredir geciktirdiğin bir mesaja ya da telefona bugün cevap vermek iyi gelir. İkindiye doğru Ay Balık'a geçip sekizinci evine girince duygusal yoğunluk artabilir; bir yakınının derdini dinlerken kendi sınırını da hatırla.

Maddi olarak burcundaki Jüpiter, gece yarısından sonra yedinci evindeki Ay ile karşı karşıya geliyor. Ortakla yapılan bir işte ya da ödemede fazla cömert davranabilirsin. Sabah olduğunda verdiğin sözün maliyetini hesapla; kimseye hemen evet deme, düşünmek için bir gün iste.

Gelelim aşka. Gün biterken Ay ile dördüncü evindeki geriye giden Venüs arasındaki üçgen evde sakin bir sohbet, sevdiğin bir yemek ya da eski bir fotoğraf albümü gibi küçük bir buluşma sunuyor. Bekar Aslan ise aile ya da ev ortamında tanışılan birine karşı daha açık olabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Haftalık Aslan Burcu Yorumu

Oku right-white

Haftalık Aslan Burcu Yorumu

Aylık Aslan Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Aslan Burcu Yorumu

Yıllık Aslan Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Aslan Burcu Yorumu

Bugün Aşk Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💖

Aslan burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bugün duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın