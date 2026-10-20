Sevgili Aslan, öğleye doğru Ay'ın Güneş'le üçgeni üçüncü evinde konuşma ve yazışma trafiğini kolaylaştırıyor; uzun süredir geciktirdiğin bir mesaja ya da telefona bugün cevap vermek iyi gelir. İkindiye doğru Ay Balık'a geçip sekizinci evine girince duygusal yoğunluk artabilir; bir yakınının derdini dinlerken kendi sınırını da hatırla.

Maddi olarak burcundaki Jüpiter, gece yarısından sonra yedinci evindeki Ay ile karşı karşıya geliyor. Ortakla yapılan bir işte ya da ödemede fazla cömert davranabilirsin. Sabah olduğunda verdiğin sözün maliyetini hesapla; kimseye hemen evet deme, düşünmek için bir gün iste.

Gelelim aşka. Gün biterken Ay ile dördüncü evindeki geriye giden Venüs arasındaki üçgen evde sakin bir sohbet, sevdiğin bir yemek ya da eski bir fotoğraf albümü gibi küçük bir buluşma sunuyor. Bekar Aslan ise aile ya da ev ortamında tanışılan birine karşı daha açık olabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…