Sevgili Aslan, ev ve aile alanındaki bir beklenti ile yakın ilişkilerindeki dönüşüm isteği öğle saatinde karşı karşıya geliyor; geriye yürüyen Venüs ile Plüton'un karesi evdeki düzende kimin söz sahibi olduğu sorusunu gündeme getirebilir. Önce kendi ihtiyacını net söylemek, sonra karşındakini dinlemek gerginliği azaltır.

Maddi olarak Ay'ın Satürn'le yaptığı sekstil dokuzuncu evinde eğitim ya da yayın kaynaklı bir harcamayı planlı yürütmene yardım ediyor. Gece yaklaşırken Merkür karesi ev gideriyle ilgili yazışmalarda kaymaya neden olabilir, fiyat bilgilerini yazılı al.

Gelelim aşka. Burcundaki Mars sabaha karşı Ay'la karşı karşıya geldiği için coşkulu bir enerji yerine sabırsızlık hissedebilirsin; ilişkin varsa konuşmaya başlamadan önce derin bir nefes al. Bekar Aslan ise bir dostun önerdiği tanışmaya açık olabilir, ilk buluşmada fazla iddialı olmamalı. Akşam evde kısa bir sohbet molası gerginliği azaltır.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…